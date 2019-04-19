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"Нервная и странная": дочь Гузеевой обругали

Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Актриса показала семейные кадры

Лариса Гузеева поделилась в социальных сетях несколькими фотографиями с детьми. На первом снимке она изображена с дочерью Ольгой, а вторая фотография сделана очень давно – старший сын артистки совсем маленький.

Младшей дочке Ольге сейчас 18 лет, многие находят, что она очень похожа на знаменитую маму, но всегда выглядит грустной, отстраненной и странной.

"Дочка всегда какая-то грустная", "Лёлик вечно недовольна. А где же блеск в глазах девичьих и улыбка?", "Царевна Несмеяна", "Доча с обиженным выражением лица", "Нервная и странная",

– критикуют пользователи.

Поклонники рады возможности увидеть архивные фото знаменитости и стараются поддержать комплиментами саму актрису и ее детей.

"Красивые девушки!", "Дочка просто красавица со своей индивидуальностью", "Лариса, вы бесподобная, умная, красивая", "произведение искусства", "Какая вы красивая и дети у вас красивые", "мой муж говорит о вас "хороша, стерва". Это комплимент", "Сыночек очень хорошенький",

– написали поклонники.

Лариса Гузеева родила старшего сына Георгия от грузина, с которым познакомилась на съемках. На момент рождения первенца ей было 32 года, вскоре союз распался. На второго ребенка актриса решилась только в 40 лет, когда вышла замуж за крупного ресторатора Игоря Бухарова. Они познакомились в 18 лет, но звезда долгое время не относилась к поклоннику серьезно. 

Дочка Ларисы Гузеевой уже не раз удивляла публику своими смелыми выходками, например, она делилась в своих социальных сетях откровенными фотографиями. 

Дарья ПЕТРОВА
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