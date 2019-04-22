"Подсадила печень": Бузова угодила в клинику

Телеведущая решила немного отдохнуть

Ольга Бузова рассказала в социальных сетях, что обратилась в больницу, чтобы перезагрузить свой организм, так как впереди ее ждут большие нагрузки. Поправлять свое здоровье звезда будет в одном из подмосковных центров.

"Самое главное – здоровье. И чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму. Чем я и намерена заняться в ближайшие 2 дня. Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили программу, в которую входят массажи, посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры",

– рассказала знаменитость.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Апр 2019 в 7:23 PDT

У подписчиков сразу же появились версии, почему телезвезда начала чувствовать себя плохо. Также они позлорадствовали над тем, что Бузова и так частенько отдыхает с вредной едой и алкогольными напитками.

"Да, работаешь не покладая рук", "Подсадила печень похоже. Кофе, энергетики, коньяк, плюс питание похоже неправильное. Вот и результат", "Они тебя голодом заморят, там только одна вода и чай", "Опять отдыхаете?", "Когда успела устать?", "Старушка разваливается?",

– интересовались недовольные комментаторы.

Преданные фанаты Ольги девушку, наоборот, поддерживают – они ценят ее труд и желают ей крепкого здоровья, чтобы она могла больше выступать.

"Олечка, поправляйтесь", "Хорошего вас отдыха", "Здоровье важно, заботьтесь о себе", "Восстановишься и можешь детей рожать",

– комментировали поклонники фотографию звезды.

Ранее сестра Ольги Бузовой продемонстрировала шикарную растяжку.