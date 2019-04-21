"Вы без белья?": ведущая "Дома-2" шокировала видом

Эротичный образ звезды вызвал удивление

Ольга Орлова поделилась с подписчиками новой фотографии в очень необычном платье. Наряд звезды посередине скрепляется булавками, обнажая грудь живот и бедро. Есть ли на телеведущей белье, остается загадкой. Но подписчикам такой образ однозначно понравился.

"Вот это смелость", "Шикарное платье", "Фигура потрясающая", "Просто огонь", Вы еще огого", "Вы без белья", "Эротично", "Платье супер!", "Красивая и такая умненькая мудрая и очень тактичная", "Платье бомбическое",

– восхищаются поклонники.

A post shared by Ольга Орлова (@olgaorlova1311) on Apr 20, 2019 at 9:29am PDT

Со своими подписчиками в Instagram Орлова активно общается, в этот раз она спросила у них, на какие вопросы они хотели бы услышать ответы. Некоторые пользователи до сих пор недоумевают, зачем певица отправилась на главную телестройку.

"Зачем вам "Дом-2", "Как вы попали на проект?", "Расскажите правду о "Доме-2",

– интересуются фанаты.

Пока бывшая "Блестящая" не дала ответов. Знаменитость стала ведущей проекта в 2017 году, сначала ей было сложно привыкнуть к скандальной атмосфере, она даже несколько раз собиралась покинуть шоу, но всегда возвращалась.

С другими ведущими "Дома-2" у нее сложились хорошие отношения. Зрители предполагают, что между ней и коллегой Владом Кадони есть романтическая связь. Ольга Орлова часто позволяет себе вольности по отношению к молодому человеку.