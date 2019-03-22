Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Лохматый красавец": сын Нагиева обнажился на камеру

Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом. Фото: www.globallookpress.com
Звездный отец за фото похвалил

Дмитрий Нагиев и его сын Кирилл часто подкалывают друг друга, в том числе и в социальных сетях. Сначала сам актер выложил снимок в белых трусах, который смутил многих подписчиц. Тогда его сын прокомментировал, что у всех отцы нормальные, а его "на всю страну хозяйство показывает".

Дмитрий, устав от критики, снимок все-таки удалил – сообщает Teleprogramma.pro. Но теперь эстафету эротических кадров взял его сын. Кирилл Нагиев обнажил свой накаченный торс, украшенный татуировками.

"У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение, разочаровывает предыдущее",

– подписал молодой человек.

Комментарий от отца не заставил себя долго ждать.

"Молодец сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда",

– пишет Нагиев-старший.

Подписчицы без ума от такого "разочарования": "Красивый мужчина", "Вот так легко и просто, покорить сердца многих женщин!", "Девчонкам нужен новый секс символ)", "Ну сплошной секс ..." – восторгаются поклонницы. 

Ранее Утро показало фотографию обнаженного Прохора Шаляпина в душе. 



Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За наш счет: Киев присвоил лавры восстановления послевоенного Крыма

Россиян обозвали "проходимцами"

Без паники: инвесторы "Северного потока-2" отмахнулись от резолюции Европарламента

Пока одни сотрясают воздух, другие работают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей