"Лохматый красавец": сын Нагиева обнажился на камеру

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Дмитрий Нагиев и его сын Кирилл часто подкалывают друг друга, в том числе и в социальных сетях. Сначала сам актер выложил снимок в белых трусах, который смутил многих подписчиц. Тогда его сын прокомментировал, что у всех отцы нормальные, а его "на всю страну хозяйство показывает".
Дмитрий, устав от критики, снимок все-таки удалил – сообщает Teleprogramma.pro. Но теперь эстафету эротических кадров взял его сын. Кирилл Нагиев обнажил свой накаченный торс, украшенный татуировками.
"У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение, разочаровывает предыдущее",
– подписал молодой человек.
Комментарий от отца не заставил себя долго ждать.
"Молодец сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда",
– пишет Нагиев-старший.
Подписчицы без ума от такого "разочарования": "Красивый мужчина", "Вот так легко и просто, покорить сердца многих женщин!", "Девчонкам нужен новый секс символ)", "Ну сплошной секс ..." – восторгаются поклонницы.
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