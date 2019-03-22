"Лохматый красавец": сын Нагиева обнажился на камеру

Звездный отец за фото похвалил

Дмитрий Нагиев и его сын Кирилл часто подкалывают друг друга, в том числе и в социальных сетях. Сначала сам актер выложил снимок в белых трусах, который смутил многих подписчиц. Тогда его сын прокомментировал, что у всех отцы нормальные, а его "на всю страну хозяйство показывает".

Дмитрий, устав от критики, снимок все-таки удалил – сообщает Teleprogramma.pro. Но теперь эстафету эротических кадров взял его сын. Кирилл Нагиев обнажил свой накаченный торс, украшенный татуировками.

"У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение, разочаровывает предыдущее",

– подписал молодой человек.

Публикация от ♥️Kirill Nagiev♠️ (@kirill_nagiev) 21 Мар 2019 в 2:41 PDT

Комментарий от отца не заставил себя долго ждать.

"Молодец сынок. Разочаруй меня, как я разочаровал деда",

– пишет Нагиев-старший.

Подписчицы без ума от такого "разочарования": "Красивый мужчина", "Вот так легко и просто, покорить сердца многих женщин!", "Девчонкам нужен новый секс символ)", "Ну сплошной секс ..." – восторгаются поклонницы.

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