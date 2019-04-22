"Вот это глаза": пышная звезда "Дома-2" показала бюст

Уже несколько лет девушка работает моделью большого размера

Рима Пенджиева часто радует подписчиков фотографиями своего обнаженного тела. Пусть фигура девушки не соответствует принятым стандартам, она сумела принять себя и даже заработать на своем пышном теле – бывшая участница телестройки рекламирует одежду большого размера.

Поклонники без ума от внушительных форм Римы и заваливают ее комплиментами.

"Красавица", "Красотка", "Вот это глаза", "Шикарная богиня", "Эталон женской красоты и элегантности", "Огонь", "Шикарно", "У тебя все имеется",

– хвалили снимок пользователи.

Публикация от 🌟Rima Pendgieva🌟Model PlusSize (@rima.pendgieva) 22 Апр 2019 в 12:19 PDT

Рима появилась на телепроекте "Дом-2" в 2008 г. и за два года сумела стать одной из самых ярких участниц. На телестройке она пыталась построить отношения с несколькими молодыми людьми, но Пенджиеву преследовали неудачи: из-за взрывного характера она постоянно ссорилась с ухажерами, а потом и вовсе расходилась.

Публикация от 🌟Rima Pendgieva🌟Model PlusSize (@rima.pendgieva) 16 Апр 2019 в 1:30 PDT

В 2010 г. пышная красавица ушла с проекта за своим избранником, но построить отношения без камер не получилось. Зато на проекте девушка смогла выиграть конкурс "Человек года" и получила в качестве приза автомобиль.

Рима Пенджиева не стесняется своего тела: при росте 178 см она весит 85 кг, но это не мешает ей фотографироваться в купальниках.