"На грани пожара": звезда "Дома-2" сняла трусы

Девушка приняла участие в откровенной фотосессии

Виктория Романец опубликовала в социальных сетях снимки эротического характера. Телезвезда позирует в одних колготках и бюстгальтере и принимает привольные позы. Сама девушка признается, что без ума от своего тела.

"Лично я выбираю делать то, что хочется – ведь это единственный способ прожить жизнь правильно и в СВОЁ удовольствие! Как видите, фото просто на грани пожара",

– подписала снимок Виктория.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 16 Апр 2019 в 3:36 PDT

Подписчики роскошную фигуру оценили, но отметили, что характер у Романец совсем не сладкий – это их отпугивает.

"Такая симпатичная на картинках, но почему же такой бесявый характер", "Красавица наша!!! Всё делаешь правильно!", "Вика темпераментная и очень интересная!", "Бесявый характер – это мягко сказано", "Да, Вика умеет дать огня", "Может, хватит уже полуголых фоток?"

– высказали комментаторы разные мнения.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14) 16 Апр 2019 в 3:06 PDT

О непростом характере бывшей участницы "Дома-2" стало известно после появления шокирующего видео в Сети. В ролике голая девушка громко кричит на своего мужа Антона Гусева, при этом по всей квартире видны следы крови – так Виктория Романец продемонстрировала молодому человеку свою ревность к бывшей супруге.