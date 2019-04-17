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"На грани пожара": звезда "Дома-2" сняла трусы

Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Девушка приняла участие в откровенной фотосессии

Виктория Романец опубликовала в социальных сетях снимки эротического характера. Телезвезда позирует в одних колготках и бюстгальтере и принимает привольные позы. Сама девушка признается, что без ума от своего тела.

"Лично я выбираю делать то, что хочется – ведь это единственный способ прожить жизнь правильно и в СВОЁ удовольствие! Как видите, фото просто на грани пожара",

– подписала снимок Виктория.

Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

Подписчики роскошную фигуру оценили, но отметили, что характер у Романец совсем не сладкий – это их отпугивает.

"Такая симпатичная на картинках, но почему же такой бесявый характер", "Красавица наша!!! Всё делаешь правильно!", "Вика темпераментная и очень интересная!", "Бесявый характер – это мягко сказано", "Да, Вика умеет дать огня", "Может, хватит уже полуголых фоток?"

– высказали комментаторы разные мнения.

О непростом характере бывшей участницы "Дома-2" стало известно после появления шокирующего видео в Сети. В ролике голая девушка громко кричит на своего мужа Антона Гусева, при этом по всей квартире видны следы крови – так Виктория Романец продемонстрировала молодому человеку свою ревность к бывшей супруге. 

Дарья ПЕТРОВА
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