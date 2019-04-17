"Вульгарно": Ковальчук обругали за обнаженку

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Юлия Ковальчук в связи с приходом тепла решила показывать больше оголенного тела. В своем Instagram она опубликовала снимок со стройными ногами, но только излишнюю открытость артистки оценили далеко не все.
"По-моему, пришло время открывать ножки... весна же",
– кокетливо подписала Ковальчук.
В обнаженных ногах певицы подписчики нашли сразу несколько изъянов: девушку обвиняют в неумелом использовании фоторедактора, а кому-то снимок показался слишком вызывающим. Некоторые из поклонников недоумевают: зачем матери и жене делиться с общественностью такими интимными снимками.
"Вульгарность", "Вам не хватает славы?", "А у меня такой вопрос: зачем?", "Зачем? Имея такого публичного красавца и мачо в мужьях. Чем-то явно озадачена", "Пришло время жить скромнее, чище", "Фотошоп такой неумелый…"
– раскритиковали завистники.
Преданные поклонники заступились за Юлию Ковальчук – они считают ее ноги самыми сексуальными, а ничего вызывающего в снимке не видят.
"Очень красивые ножки!", "Красивая фотография и очень приличная", "Ножки супер! Их и закрывать не нужно", "Красивая молодая женщина, с красивыми ногами, это о каких складочках речь?", "Ничего вульгарного не вижу",
– поддерживают бывшую "Блестящую".
На днях Ковальчук попала еще в один конфуз – она прибыла на премию журнала в брючном темно-синем костюме и, как признается сама артистка, чувствовала себя белой вороной, ведь все остальные звезды были в вечерних платьях.
Подписчики звезду поддержали – они считают, что Юлия Ковальчук в любой одежде выглядит роскошно.
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