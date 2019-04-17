"Вульгарно": Ковальчук обругали за обнаженку

Раздетая звезда попала в немилость фанатов

Юлия Ковальчук в связи с приходом тепла решила показывать больше оголенного тела. В своем Instagram она опубликовала снимок со стройными ногами, но только излишнюю открытость артистки оценили далеко не все.

"По-моему, пришло время открывать ножки... весна же",

– кокетливо подписала Ковальчук.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 16 Апр 2019 в 7:21 PDT

В обнаженных ногах певицы подписчики нашли сразу несколько изъянов: девушку обвиняют в неумелом использовании фоторедактора, а кому-то снимок показался слишком вызывающим. Некоторые из поклонников недоумевают: зачем матери и жене делиться с общественностью такими интимными снимками.

"Вульгарность", "Вам не хватает славы?", "А у меня такой вопрос: зачем?", "Зачем? Имея такого публичного красавца и мачо в мужьях. Чем-то явно озадачена", "Пришло время жить скромнее, чище", "Фотошоп такой неумелый…"

– раскритиковали завистники.

Преданные поклонники заступились за Юлию Ковальчук – они считают ее ноги самыми сексуальными, а ничего вызывающего в снимке не видят.

"Очень красивые ножки!", "Красивая фотография и очень приличная", "Ножки супер! Их и закрывать не нужно", "Красивая молодая женщина, с красивыми ногами, это о каких складочках речь?", "Ничего вульгарного не вижу",

– поддерживают бывшую "Блестящую".

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 16 Апр 2019 в 12:26 PDT

На днях Ковальчук попала еще в один конфуз – она прибыла на премию журнала в брючном темно-синем костюме и, как признается сама артистка, чувствовала себя белой вороной, ведь все остальные звезды были в вечерних платьях.

Подписчики звезду поддержали – они считают, что Юлия Ковальчук в любой одежде выглядит роскошно.