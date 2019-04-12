Шаляпин в трусах похвастался прессом

Певец продемонстрировал загорелое тело в мини-плавках

Прохор Шаляпин отдыхал на Мальдивских островах еще в 2017 году. Видимо, в путешествии звезда постоянно участвовал в фотосессиях, потому что даже сейчас продолжает радовать поклонников полуголыми кадрами.

"Да кто я такой , чтобы в чём-то себе отказывать?!?",

– подписал пост певец.

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official) 12 Апр 2019 в 1:30 PDT

Кадры демонстрируют, что Шаляпин легко позирует на любом пейзаже и в самых разных положениях. Подписчики уверены – из звезды вышла бы хорошая модель, ведь критиковать такое тело просто не за что.

"Форма хорошая и пресс видно", "Древнегреческий бог", "Готовая модель", "Красавчик русал", "Я вообще в шоке от того что Прохора кто-то критикует. Поёт отлично, всегда позитивный, женщин любит, всегда с улыбкой", "В полосатеньких особенно горяч",

– похвалили комментаторы яркие снимки.

Внешним видом Прохора фанатки восхищаются, а вот за личную жизнь беспокоятся. Те, кто не знают, когда были сделаны фотографии, считают, что Шаляпин отправился на отдых в одиночестве. Но поводов для волнения нет – Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин постоянно проводят время вместе и не дают хейтерами причин для радости.

Публикация от ПрохоР (@p_shalyapin) 11 Апр 2019 в 2:23 PDT







