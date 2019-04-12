Шаляпин в трусах похвастался прессом

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Прохор Шаляпин отдыхал на Мальдивских островах еще в 2017 году. Видимо, в путешествии звезда постоянно участвовал в фотосессиях, потому что даже сейчас продолжает радовать поклонников полуголыми кадрами.
"Да кто я такой , чтобы в чём-то себе отказывать?!?",
– подписал пост певец.
Кадры демонстрируют, что Шаляпин легко позирует на любом пейзаже и в самых разных положениях. Подписчики уверены – из звезды вышла бы хорошая модель, ведь критиковать такое тело просто не за что.
"Форма хорошая и пресс видно", "Древнегреческий бог", "Готовая модель", "Красавчик русал", "Я вообще в шоке от того что Прохора кто-то критикует. Поёт отлично, всегда позитивный, женщин любит, всегда с улыбкой", "В полосатеньких особенно горяч",
– похвалили комментаторы яркие снимки.
Внешним видом Прохора фанатки восхищаются, а вот за личную жизнь беспокоятся. Те, кто не знают, когда были сделаны фотографии, считают, что Шаляпин отправился на отдых в одиночестве. Но поводов для волнения нет – Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин постоянно проводят время вместе и не дают хейтерами причин для радости.
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