Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шаляпин в трусах похвастался прессом

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Певец продемонстрировал загорелое тело в мини-плавках

Прохор Шаляпин отдыхал на Мальдивских островах еще в 2017 году. Видимо, в путешествии звезда постоянно участвовал в фотосессиях, потому что даже сейчас продолжает радовать поклонников полуголыми кадрами.

"Да кто я такой , чтобы в чём-то себе отказывать?!?",

– подписал пост певец.

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Кадры демонстрируют, что Шаляпин легко позирует на любом пейзаже и в самых разных положениях. Подписчики уверены – из звезды вышла бы хорошая модель, ведь критиковать такое тело просто не за что.

"Форма хорошая и пресс видно", "Древнегреческий бог", "Готовая модель", "Красавчик русал", "Я вообще в шоке от того что Прохора кто-то критикует. Поёт отлично, всегда позитивный, женщин любит, всегда с улыбкой", "В полосатеньких особенно горяч",

– похвалили комментаторы яркие снимки. 

Внешним видом Прохора фанатки восхищаются, а вот за личную жизнь беспокоятся. Те, кто не знают, когда были сделаны фотографии, считают, что Шаляпин отправился на отдых в одиночестве. Но поводов для волнения нет – Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин постоянно проводят время вместе и не дают хейтерами причин для радости.



Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Продинамила: Меркель отказала Зеленскому

Немецкий лидер предпочла уединиться с Порошенко

Потерю России признали невосполнимой для ПАСЕ

"Исторические решения" грузин оказались пшиком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей