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"Всегда любил красивых женщин": Седокова показала Маликову грудь

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артисты выпустили совместную песню

Дмитрий Маликов и Анна Седокова объединились для создания совместной композиции под интригующим названием "Влюбленные".

О том, что творение вышло в свет, музыкант сообщил в своем аккаунте в социальных сетях, сопроводив новость фотографией. На ней певица, на вид как будто бы в одном бюстгальтере, прижимается к коллеге своим пышным бюстом. Дмитрий происходящим доволен и таинственно улыбается в камеру.

"В городе улицы сонные,/ Люди забыли, что влюбленные./ В городе улицы шумные,/ А мы танцуем на крышах, как безумные",

– поет дует.

Подписчикам песня понравилась, они заявили, что находятся в предвкушении какого-нибудь эротического клипа с участием кумиров.

"Отличный дуэт получился. Теперь нужен клип", "Теперь ждём лёгкий эротический клип)) Я почти уже вижу сюжет)", "Потрясающе красиво смотритесь вместе!",

– пишут комментаторы.

Песня большинству поклонников Дмитрия понравилась, а вот откровенную фотографии с Анной они не оценили. Маликову они напоминают о красавице-жене, а Седоковой о существовании другой одежды кроме нижнего белья.

"А что она так прижалась к нему? Что нет нормальной одежды, в лифчике стоит", "Это вообще ни в какие рамки не лезет...", "Неужели тоже "седина в бороду"? При такой красавице жене млеть при виде Седаковских сисек?", "Маликов всегда любил красивых женщин", "Позорница, вот и разбивают хорошие семьи", "И обязательно сиськами надо в женатого мужчину упираться",

– возмущаются подписчики.

Также поклонники спешат напомнить Дмитрию Маликову о любвеобильности Анны. И предупреждают о том, что она уже имеет 3 детей от разных мужчин и может искать потенциального отца для четвертого малыша.

"Ох, поаккуратнее)) #молочнаяаннушка #давнонерожала", "Скоро за 4 ребенком пойдет, осторожно",

– беспокоятся пользователи.

Ранее Седокова появилась на сцене в лифчике и трусах. 

Дарья ПЕТРОВА
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