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Прямо на сцене: Брежневой сделали откровенное признание

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица услышала слова любви в присутствии зрителей

Вера Брежнева поделилась с подписчиками в социальных сетях трогательным видео с концерта в Ростове-на-Дону. После исполнения песни к звезде подошел мальчик, вручил букет цветов и сделал громкое заявление в микрофон.

"Я ваш фанат и я вас очень люблю",

– признается молодой поклонник.

Брежнева не смогла устоять перед таким откровением – под возгласы толпы принялась обнимать воздыхателя. Подписчики оценили трогательную речь мальчика, выступление звезды и ее наряд – жена Константина Меладзе была в платье из перьев с большим разрезом, стройные ноги певицы могли лицезреть все желающие. 

"Вера никого не оставит равнодушным!", "Верочка, вы умничка, такая чистая душой и сердцем, к вам тянутся такие же люди", "Вера действительно живая, настоящая, без фонограммы и пластических операций", "Вы необыкновенная, красивая, искренняя, веселая, женственная!", "Какой мальчик молодец, настоящий мужчина",

– комментируют пользователи.

Без сообщений от хейтеров не обошлось. Завистники упрекают Брежневу за брак по расчету и критикуют слишком юного, по их мнению, фаната.

"Я думаю, рано мальчику интересоваться женщиной", "Жаль, что со старым сошлась из-за денег", "Ему сколько лет? Такой он маленький",

– критикуют комментаторы.

Ранее "Утро" показывало жену Валерия Меладзе, которая снялась в сексуальном видео. 

Дарья ПЕТРОВА
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