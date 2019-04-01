"Ай, какая": дочь Меладзе восхитила фигурой

Внешностью повзрослевшей девушки наслаждаются в Сети

Инга Меладзе – старшая дочь Валерия Меладзе и его первой супруги Ирины. Девушка активно делится подробностями своей жизни в Instagram. Например, 1 апреля решила показать свой детский снимок.

Публикация от Inga Meladze ¯\(˘◡˘❁)/¯ (@ingameladze) 1 Апр 2019 в 1:09 PDT

В этой 6-летней пухлой девушке с трудом можно узнать статную 28-летнюю Ингу. Подписчики отмечают, что на этом снимке она очень похожа на своего знаменитого родителя.

"Вот здесь прям папа, дядь Валерий", "Щёчки – прелесть", "Ай, какая девочка – милашка, вкусняшка...",

– пишут комментаторы.

Сегодня от детской полноты не осталось и следа – Инга по-настоящему расцвела и превратилась в восточную красавицу.

Публикация от Inga Meladze ¯\(˘◡˘❁)/¯ (@ingameladze) 15 Ноя 2018 в 7:59 PST

"Роскошная девочка", "Настоящая принцесса", "Шикарная девушка",

– восхищаются тонкой красотой подписчики.

Публикация от Inga Meladze ¯\(˘◡˘❁)/¯ (@ingameladze) 14 Авг 2018 в 4:35 PDT

Фигура девушки также близка к идеалу, знаменитый папа от комментариев воздержаться не может: "шикарная фотография!!!!", – пишет Валерий Меладзе.

Девушка не стала использовать знаменитую фамилию, чтобы пробиться в шоу-бизнес. Она окончила факультет экспериментальной психологии в Оскфорде и уже давно проживает в Англии. В 2016 году она вместе с англичанином с марокканскими корнями скромно расписалась в Кембридже. А через года пара сыграла пышную свадьбу.

Публикация от Inga Meladze ¯\(˘◡˘❁)/¯ (@ingameladze) 5 Мар 2018 в 8:38 PST

Церемония проводилась на четырех языках: русском, английском, арабском и французском. Меладзе сам отвел дочь к алтарю, а ради радостного события даже примирился с бывшей супругой.

У Валерия Меладзе и его первой супруги Ирины три дочери: 28-летняя Инга, 19-летняя София и 16-летняя Арина. В браке с Альбиной Джанабаевой у него родилось 2 сына: Константин (15 лет) и Лука (4 года).