Жена Меладзе потрясла прелестями на камеру

Певица зажгла в новом видео

Альбина Джанабаева выпустила новый клип на песню "На счастье". Звезда не стала стесняться и раскрепостилась сразу в нескольких смелых образах. Сначала она отвязно танцевала в микрошортах, потом перевоплотилась в блондинку с короткой стрижкой. Жена Валерия Меладзе прикрывала грудь курткой и полностью обнажила ноги.

Такой певицу не видели давно – в обычной жизни она носит закрытую одежду, а эротическими снимками радует уж очень редко. Но на съемках клипа Джанабаева выложилась на полную – трясла прелестями на камеру и вела себя очень раскованно.

Сама песня довольно спокойная, лиричная – поклонники считают, что такой клип совсем не подходит.

"Клип красивый, но так не соответствует самой песне...Как будто кто-то взял видео и наложил на него левую песню…", "А клип точно от этой песни?",

– недовольны зрители.

Сама Альбина о видео не размышляет, больше интересуется значением цветов.

"Блондинки, брюнетки, рыжие, шатенки, русые... ведь даже существуют какие-то статистики в мире, кого выбирают мужчины, кого боятся...А зависит ли темперамент, поведение, ощущение жизни у Женщины от цвета волос?",

– спрашивает звезда.

Пользователи считают, что со светлым цветом волос Альбина выглядит очень ярко, но становится похожа на певицу Валерию, а вот с рыжим цветом Джанабаева смотрится лучше всего.

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