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"Бугорки в сахарной пудре": звезда сериала "Кухня" снялась обнаженной

Мария Горбань. Фото: www.globallookpress.com
Актриса устроила эротическую фотосессию

Мария Горбань поделилась с подписчиками в социальных сетях пикантным фото. На снимке девушка нежится в ванне, прикрывая интимные места пеной. Однако грудь звезды сериала "Кухня" рассмотреть удается.

Актриса признается, что мечтает проводить так время с любимым мужчиной.

"Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь, не ехать. Просто целый день проваляться дома, пообниматься с любимыми, есть вкусную еду и ничего не делать! Как бы это устроить?",

– спрашивает Горбань.

Поклонники от снимка без ума, но мечтают, что когда-нибудь Мария покажется полностью голой.

"Пушка, детка", "Маша, какая вы красивая", "Ну вот опять всё пеной спрятала, плутовка", "Секси", "Бугорки в сахарной пудре",

– оценили комментаторы.

Муж актрисы не против таких съемок, более того, именно он и является личным оператором Марии. Девушка вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина в 2016 году. Теперь он часто снимает супругу полуобнаженной, а иногда делает и видео. На одном из таких роликов девушка демонстрирует стройные ноги и всячески трогает себя.

Ранее свою грудь показала Юлия Барановская.

Дарья ПЕТРОВА
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