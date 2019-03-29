"Бугорки в сахарной пудре": звезда сериала "Кухня" снялась обнаженной

Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Мария Горбань поделилась с подписчиками в социальных сетях пикантным фото. На снимке девушка нежится в ванне, прикрывая интимные места пеной. Однако грудь звезды сериала "Кухня" рассмотреть удается.
Актриса признается, что мечтает проводить так время с любимым мужчиной.
"Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь, не ехать. Просто целый день проваляться дома, пообниматься с любимыми, есть вкусную еду и ничего не делать! Как бы это устроить?",
– спрашивает Горбань.
Поклонники от снимка без ума, но мечтают, что когда-нибудь Мария покажется полностью голой.
"Пушка, детка", "Маша, какая вы красивая", "Ну вот опять всё пеной спрятала, плутовка", "Секси", "Бугорки в сахарной пудре",
– оценили комментаторы.
Муж актрисы не против таких съемок, более того, именно он и является личным оператором Марии. Девушка вышла замуж за фотографа Кирилла Зоткина в 2016 году. Теперь он часто снимает супругу полуобнаженной, а иногда делает и видео. На одном из таких роликов девушка демонстрирует стройные ноги и всячески трогает себя.
Ранее свою грудь показала Юлия Барановская.
Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода
Американская валюта может подорожать на 10 рублей