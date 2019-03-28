"Иосиф начал ревновать": Валерия показалась в прозрачном платье

Певица решилась продемонстрировать фигуру

Обычно Валерия выбирает сдержанные концертные костюмы, но недавно изменила себе, выбрав платье с прозрачной юбкой. Сексуальный наряд едва прикрывает тело звезды, позволяя рассмотреть стройные ноги.

Подписчики выбором платья были удивлены, но практически единогласно похвалили Валерию за смелость: по их мнению, фигура звезды позволяет обнажаться.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 27 Мар 2019 в 11:31 PDT

"Восхитительная, умопомрачительная, сексуальная девушка, надеюсь, Росгвардейцы от вашей красоты на концерте в обморок не упали?", "Вам подходит этот наряд, радует глаз!", "Иосиф начал ревновать?", "Низ юбки можно было не примерять",

– хвалят поклонники.

Действительно, фигура 50-летней певицы близка к идеалу, в своем Instagram-аккаунте она не скрывает секретов своего тела: Валерия держит строгую диету и регулярно занимается с тренером, чтобы выглядеть на все 100%

Валерия также старается мотивировать своих фанатов к работе над телом.

"Расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа – победа над самим собой. Вперёд!",

– рекомендует певица.