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"Иосиф начал ревновать": Валерия показалась в прозрачном платье

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Певица решилась продемонстрировать фигуру

Обычно Валерия выбирает сдержанные концертные костюмы, но недавно изменила себе, выбрав платье с прозрачной юбкой. Сексуальный наряд едва прикрывает тело звезды, позволяя рассмотреть стройные ноги.

Подписчики выбором платья были удивлены, но практически единогласно похвалили Валерию за смелость: по их мнению, фигура звезды позволяет обнажаться.

"Восхитительная, умопомрачительная, сексуальная девушка, надеюсь, Росгвардейцы от вашей красоты на концерте в обморок не упали?", "Вам подходит этот наряд, радует глаз!", "Иосиф начал ревновать?", "Низ юбки можно было не примерять",

– хвалят поклонники.

Действительно, фигура 50-летней певицы близка к идеалу, в своем Instagram-аккаунте она не скрывает секретов своего тела: Валерия держит строгую диету и регулярно занимается с тренером, чтобы выглядеть на все 100%

Валерия также старается мотивировать своих фанатов к работе над телом.

"Расслабляться нужно, но только на время, чтобы дальше, взяв себя в руки, зажав волю в кулак, радостно бежать по жизни. Самая трудная победа – победа над самим собой. Вперёд!",

– рекомендует певица.

Дарья ПЕТРОВА
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