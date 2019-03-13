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"Украинской певицей не была": Брежнева отказалась от родины

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка высказалась о своей национальной принадлежности

Вера Брежнева дала интервью YouTube каналу "Эмпатия Манучи". Певица рассказала о сложностях сольной карьеры, муже и подрастающих дочках. А также высказалась об Украине.

 "Я себя никогда не ассоциировала. Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс, считается, что чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня них нет.",

подытожила Вера.

Даже первый концерт Брежневой в составе "ВИА Гра" состоялся в Санкт-Петербурге". С тех пор она постоянно гастролировала по всему миру и, конечно, по СНГ.

Ведущий шоу заметил, что тогда и поисковым системам Сети стоит исправить надпись "украинская певица". Брежнева ответила, что не против стать просто певицей или "Певицей родом из Украины".

В комментариях к видео пользователи резко высказались по этому поводу. Многие отметили, что изменили мнение о Вере в худшую сторону.

"Хорошо, что этот ''талант'' свалил из Украины окончательно!", "Галушка сейчас живет в Италии – это называется человек без родины и флага, так заробитчанка﻿", "Верка противная. Со своим наигранным позитивом. Тараторит как пулемёт, как была колхоз, так и осталась.",

– пишут комментаторы.

Напомним, Вера Брежнева родилась в 1982 году в городе Днепродзержинске Днепропетровской области Украинской ССР.

Ранее муж певицы Константин Меладзе признался, что больше они не будут жить в России. Пара приобрела дом в северной части Италии. Страна для переезда выбрана не случайно – именно в Италии в ноябре 2015 г. состоялась свадьба продюсера и певицы в кругу ближайших друзей звезд. По слухам, пара вместе более 10 лет, а их отношения завязались тогда, когда композитор был официально женат на другой женщине.

Дарья ПЕТРОВА
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