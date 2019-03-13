"Украинской певицей не была": Брежнева отказалась от родины

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Вера Брежнева дала интервью YouTube каналу "Эмпатия
Манучи". Певица рассказала о сложностях сольной карьеры, муже и подрастающих
дочках. А также высказалась об Украине.
"Я себя никогда не ассоциировала. Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс, считается, что чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня них нет.",
– подытожила Вера.
Даже первый концерт Брежневой в составе "ВИА Гра" состоялся в Санкт-Петербурге". С тех пор она постоянно гастролировала по всему миру и, конечно, по СНГ.
Ведущий шоу заметил, что тогда и поисковым системам Сети стоит исправить надпись "украинская певица". Брежнева ответила, что не против стать просто певицей или "Певицей родом из Украины".
В комментариях к видео пользователи резко высказались по этому поводу. Многие отметили, что изменили мнение о Вере в худшую сторону.
"Хорошо, что этот ''талант'' свалил из Украины окончательно!", "Галушка сейчас живет в Италии – это называется человек без родины и флага, так заробитчанка", "Верка противная. Со своим наигранным позитивом. Тараторит как пулемёт, как была колхоз, так и осталась.",
– пишут комментаторы.
Напомним, Вера Брежнева родилась в 1982 году в городе Днепродзержинске Днепропетровской области Украинской ССР.
Ранее муж певицы Константин Меладзе признался, что больше они не будут жить в России. Пара приобрела дом в северной части Италии. Страна для переезда выбрана не случайно – именно в Италии в ноябре 2015 г. состоялась свадьба продюсера и певицы в кругу ближайших друзей звезд. По слухам, пара вместе более 10 лет, а их отношения завязались тогда, когда композитор был официально женат на другой женщине.
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