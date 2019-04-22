Звезда посетовала на быстрый темп жизни в мегаполисе

Ксения Бородина призналась в соцсети, что иногда ей хочется, чтобы в столице было меньше автомобилей и жителей, потому что, по ее мнению, в городе неуютно. Однако не все интернет-пользователи согласились с ведущей "Дома-2" в том, что Москва скоро "лопнет от переизбытка людей и машин".

"Москва, иногда я очень сильно хочу тебя уменьшить, вот так взять и сжать тебя, чтобы расстояния стали меньше, чтобы машин стало меньше, чтобы людей стало меньше.. мне так нахватает уюта в нашем городе… <…> просто город реально стал резиновый и по -моему скоро лопнет от переизбытка тут людей и машин. Наверно так в любом мегаполисе, но это становится тяжко",

– пожаловалась Бородина на своей странице в Instagram.

Ксения, которую расстраивает современный темп жизни общества, добавила, что в пробках и делах люди проводят больше времени, чем с семьей.

Поклонники согласились со своей любимицей, а многие пользователи Сети, наоборот, посчитали, что звезда преувеличивает – в Москве жить приятно, а темп жизни во многих местах стремительный. Некоторые подписчики Бородиной предложили ей переехать в другие прекрасные города России.

"Куда нибудь в Сибирь давай переезжай", "Приезжайте в Челябинск!", "Обожаю Москву", "Время летит и день пролетает не только в больших городах", "Добро пожаловать в Волгоград!", "Начинайте переезжать из Москвы, начинайте с себя", "Может, мужу скажете, чтоб уехал в Дагестан? Может, просторнее станет", "Едь в деревню, зайка. Собственно, там твое место. И пробок нет", "Я живу в очень маленьком городишке, но и у нас время летит незаметно", – комментируют пост телеведущей ее подписчики.