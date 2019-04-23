Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Валяется в углу": звезда "Дома-2" опустилась на дно

Юлия Ефременкова. Фото: instagram.com/efremenkovvva
Ведущие скандального телепроекта снялись вместе

Ксения Бородина опубликовала в соцсети новое фото. На нем изображена обложка юбилейного номера журнала "Дом-2" с ведущими одноимименной программы. Кадр вызвал у подписчиков бурю эмоций.

Много негатива посыпалось на страницу в адрес одной из теледив:

"Ефременкову совсем опустили на дно", "Где-то валяется в углу", "Она и на проекте лишняя, если ее убрать, никто даже не заметит...", "Как опустили Ефременкову, в прямом смысле слова", "А Ефременкову что-то совсем низко опустили", "Почему Юля на полу?", "Мы с Мухтаром... Ефременкова на границе", "Лишняя явно", "Юлю сразу и не заметишь", "Как шельму, к ногам посадили", "Ефременкова за обложкой бы шикарно поместилась", "А ниже места для Юли не было?".

О других звездах "Дома-2" выразили разные мнения. "А Ксюша самая острая на язычок ведущая, никогда не юлит, говорит то, что думает, умница и красавица!", "Ксюша умная, Оля забавная, Влад – злыдень писюкатый... А остальные не интересны", "Среди всех Ксюша красивая", "Бузова самая красивая без нее там не интересно", "Бородуля на этом фото самая актуальная! И реально ведущая! Остальные – что попало", – написали фанаты. 

Высказались в соцсети и о телепроекте. Поклонницы возмущались: "Раньше смотрела, помню всех стареньких, было 👍👍👍👍 сейчас не смотрю уже много лет", "Постарела вместе с вами", "Начало было хорошее. А сейчас не интересно. Уже много лет не смотрю".

Сама Ксения Бородина под кадром отметила, что "отношение к "Дому-2" всегда было противоречивое: кто-то любит, кто-то ненавидит и это тоже чувства, кто-то скрывает что смотрит, многие не скрывают и говорят открыто, кто-то не смотрел ни разу, но сто процентов слышал". Однако, добавила красотка, "15 лет на телевидении – это большой срок... огромный опыт и конечно же успех!".

На частый, по словам звезды "Дома-2", вопрос, отправила бы она "своих детей на такой проект", ведущая ответила: "Я не знаю судьбу своих детей, я их направляю и стараюсь их жизнь сделать особенной! У нас огромное количество участников из детских домов, из разных семей, у кого-то судьба сложилась, у кого-то нет! Но они все люди, совершающие ошибки или наоборот показывавшие пример, что такое хорошо и что такое плохо. Это и жизнь и она многим из вас интересна🤪Главное, Пусть говорят, а мы будем продолжать показывать".

Российское реалити-шоу"Дом-2" выходит на ТНТ с 1 июля 2003 года. С прошлого года идут также программы "Бородина против Бузовой" и "Спаси свою любовь". Ведущие второго сезона проекта и программ-приложений: с 2004 г. – Ксения Бородина, с конца декабря 2008-го – Ольга Бузова, с марта 2015 г. – Влад Кадони  с марта 2017-го – Ольга Орлова, с апреля того же года – Андрей Черкасов.

До начала июля 2012 г. проект также вела Ксения Собчак. Однако по окончании контракта она отказалась сотрудничать.  С середины марта 2018 г. ведущей стала и Юлия Ефременкова, которую так не жаловали подписчики страницы Ксении Бородиной.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

За Порошенко пришли: окружение президента массово вызвано на допрос

Администрация главы государства подозревается в пособничестве масштабным хищениям

Размечтался: в Киеве Саакашвили спустили с небес на землю

Украинскому экс-губернатору напомнили о ссылке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей