"Валяется в углу": звезда "Дома-2" опустилась на дно

Ведущие скандального телепроекта снялись вместе

Ксения Бородина опубликовала в соцсети новое фото. На нем изображена обложка юбилейного номера журнала "Дом-2" с ведущими одноимименной программы. Кадр вызвал у подписчиков бурю эмоций.

Много негатива посыпалось на страницу в адрес одной из теледив:

"Ефременкову совсем опустили на дно", "Где-то валяется в углу", "Она и на проекте лишняя, если ее убрать, никто даже не заметит...", "Как опустили Ефременкову, в прямом смысле слова", "А Ефременкову что-то совсем низко опустили", "Почему Юля на полу?", "Мы с Мухтаром... Ефременкова на границе", "Лишняя явно", "Юлю сразу и не заметишь", "Как шельму, к ногам посадили", "Ефременкова за обложкой бы шикарно поместилась", "А ниже места для Юли не было?".

О других звездах "Дома-2" выразили разные мнения. "А Ксюша самая острая на язычок ведущая, никогда не юлит, говорит то, что думает, умница и красавица!", "Ксюша умная, Оля забавная, Влад – злыдень писюкатый... А остальные не интересны", "Среди всех Ксюша красивая", "Бузова самая красивая без нее там не интересно", "Бородуля на этом фото самая актуальная! И реально ведущая! Остальные – что попало", – написали фанаты.

Высказались в соцсети и о телепроекте. Поклонницы возмущались: "Раньше смотрела, помню всех стареньких, было 👍👍👍👍 сейчас не смотрю уже много лет", "Постарела вместе с вами", "Начало было хорошее. А сейчас не интересно. Уже много лет не смотрю".

Сама Ксения Бородина под кадром отметила, что "отношение к "Дому-2" всегда было противоречивое: кто-то любит, кто-то ненавидит и это тоже чувства, кто-то скрывает что смотрит, многие не скрывают и говорят открыто, кто-то не смотрел ни разу, но сто процентов слышал". Однако, добавила красотка, "15 лет на телевидении – это большой срок... огромный опыт и конечно же успех!".

На частый, по словам звезды "Дома-2", вопрос, отправила бы она "своих детей на такой проект", ведущая ответила: "Я не знаю судьбу своих детей, я их направляю и стараюсь их жизнь сделать особенной! У нас огромное количество участников из детских домов, из разных семей, у кого-то судьба сложилась, у кого-то нет! Но они все люди, совершающие ошибки или наоборот показывавшие пример, что такое хорошо и что такое плохо. Это и жизнь и она многим из вас интересна🤪Главное, Пусть говорят, а мы будем продолжать показывать".

Российское реалити-шоу"Дом-2" выходит на ТНТ с 1 июля 2003 года. С прошлого года идут также программы "Бородина против Бузовой" и "Спаси свою любовь". Ведущие второго сезона проекта и программ-приложений: с 2004 г. – Ксения Бородина, с конца декабря 2008-го – Ольга Бузова, с марта 2015 г. – Влад Кадони с марта 2017-го – Ольга Орлова, с апреля того же года – Андрей Черкасов.

До начала июля 2012 г. проект также вела Ксения Собчак. Однако по окончании контракта она отказалась сотрудничать. С середины марта 2018 г. ведущей стала и Юлия Ефременкова, которую так не жаловали подписчики страницы Ксении Бородиной.