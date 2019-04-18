"Везет же Баскову": певец показал молодую подругу

О романе с длинноногой красавицей давно ходят слухи

Николай Басков появился на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в компании 25-летней модели Софии Никитчук. О романтических отношениях победительницы конкурса "Мисс Россия 2015" и знаменитого артиста упоминали еще в конце прошлого года, но тогда рядом с Николаем появлялась Виктория Лопырева.

"София удивительно похожа на маму Николая Елену Николаевну",

– пишет "КП".

Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) 17 Апр 2019 в 12:45 PDT

После юбилейного вечера они отправились вместе на другое мероприятие – день рождения певицы Валерии. Там парочка обнималась и много фотографировалась. Стоит отметить, что разница между Софией и Николем 17 лет, поэтому в серьезность их отношений многие подписчики не верят, хотя отмечают положительные качества Баскова.

"Достойный парень", "Он добрый душою", "Везет же Баскову", "Она влюблена в саму себя. Ей для близких отношений никто не нужен", "Басков клоун, и костюмчик подходящий", "На сколько лет ширму-бороду Коле прикупии?"

– пишут комментаторы.

Юбилейный вечер Аллы Пугачевой прошел 17 апреля, на мероприятии не обошлось без сюрпризов: особенно отличилась Анастасия Волочкова.