"Везет же Баскову": певец показал молодую подругу

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Николай Басков появился на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в компании 25-летней модели Софии Никитчук. О романтических отношениях победительницы конкурса "Мисс Россия 2015" и знаменитого артиста упоминали еще в конце прошлого года, но тогда рядом с Николаем появлялась Виктория Лопырева.
"София удивительно похожа на маму Николая Елену Николаевну",
– пишет "КП".
После юбилейного вечера они отправились вместе на другое мероприятие – день рождения певицы Валерии. Там парочка обнималась и много фотографировалась. Стоит отметить, что разница между Софией и Николем 17 лет, поэтому в серьезность их отношений многие подписчики не верят, хотя отмечают положительные качества Баскова.
"Достойный парень", "Он добрый душою", "Везет же Баскову", "Она влюблена в саму себя. Ей для близких отношений никто не нужен", "Басков клоун, и костюмчик подходящий", "На сколько лет ширму-бороду Коле прикупии?"
– пишут комментаторы.
Юбилейный вечер Аллы Пугачевой прошел 17 апреля, на мероприятии не обошлось без сюрпризов: особенно отличилась Анастасия Волочкова.
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