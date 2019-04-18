"Секс-машина": русская Кардашьян разделась

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Анастасия Квитко порадовала подписчиков снимком в микрокупальнике. Объемная грудь девушки не вмещается в лифчик и выглядывает со всех сторон, а крошечные трусы полностью обнажают ноги и ягодицы.
Поклонники от вызывающего вида россиянки без ума – они полюбили ее именно за соблазнительную фигуру.
"Ууу огонь баба", "Секс-машина", "Ты самая красивая женщина в мире", "Милая, как ты красива, прекрасная, сексуальна", "Фигура красивая", "Шикарная красотка", "Потрясающая", "Вот это грудь", "Сексуальность нереальная", "Боже, вот это грудь",
– комментируют пользователи на разных языках мира.
Некоторые из них настроены серьезно – под постом есть несколько предложений о замужестве, но без негативных комментариев от соотечественников не обошлось.
"Что за туфта", "Блин, как не стыдно", "Корова", "Хрюшка такая. Зачем же такое делать с собой", "Не накачивалась, была бы фигура лучше, изящнее",
– раскритиковали внешность Квитко.
Русская модель привыкла шокировать подписчиков откровенными кадрами, многие сравнивают ее с американской суперзвездой Ким Кардашьян – у обеих пышные грудь и бедра, но при этом тонкая талия.
Анастасии Квитко 24 года, она родилась и выросла в Калининграде, но в 2015-м поехала покорять США.
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