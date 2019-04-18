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"Секс-машина": русская Кардашьян разделась

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель покорила мужчин со всего света

Анастасия Квитко порадовала подписчиков снимком в микрокупальнике. Объемная грудь девушки не вмещается в лифчик и выглядывает со всех сторон, а крошечные трусы полностью обнажают ноги и ягодицы.

Поклонники от вызывающего вида россиянки без ума – они полюбили ее именно за соблазнительную фигуру.

"Ууу огонь баба", "Секс-машина", "Ты самая красивая женщина в мире", "Милая, как ты красива, прекрасная, сексуальна", "Фигура красивая", "Шикарная красотка", "Потрясающая", "Вот это грудь", "Сексуальность нереальная", "Боже, вот это грудь",

– комментируют пользователи на разных языках мира.

Некоторые из них настроены серьезно – под постом есть несколько предложений о замужестве, но без негативных комментариев от соотечественников не обошлось.

"Что за туфта", "Блин, как не стыдно", "Корова", "Хрюшка такая. Зачем же такое делать с собой", "Не накачивалась, была бы фигура лучше, изящнее",

– раскритиковали внешность Квитко.

Русская модель привыкла шокировать подписчиков откровенными кадрами, многие сравнивают ее с американской суперзвездой Ким Кардашьян – у обеих пышные грудь и бедра, но при этом тонкая талия.

Анастасии Квитко 24 года, она родилась и выросла в Калининграде, но в 2015-м поехала покорять США. 

Дарья ПЕТРОВА
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