"Я не святая": Брежнева призналась в грехах

Светлый образ певицы пошатнулся

Вера Брежнева поделилась в социальных сетях радостной новостью – она записала новую песню, слова и музыку для которой сочинил ее супруг Константин Меладзе. Композиция под названием "Я не святая" большинству поклонников понравились, они увидели в ней откровенность и своеобразное признание.

"Я не святая и грехи свои точно знаю.

Но ты не хочешь их делить на двоих.

Я не святая, иногда мы не совпадаем.

Только взять себя в руки, я смогу если руки твои",



– поет Брежнева в припеве.

Поклонники певицы оценили кудрявую шевелюру девушки и ее музыкальное творение – песня запала им в душу после первого прослушивания.

"Вера, вы просто разрываете нам, мужикам, сердца", "Ты молодец, песня супер, продолжай в том же духе", "Буду слушать весь день", "Клевая песня", "Шикарно", "Выглядите отпадно", "Фото огонь",

– расхвалили звезду.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 1 Апр 2019 в 10:05 PDT

Многие слушатели также решили, что таким образом Вера Брежнева делает откровенное признание и сознается в своих грехах.

"Все мы не безгрешные", "Ироничная песня", "Со смыслом песенка, не святая уж точно", "Каждая песня имеет свой скрытый смысл",

– комментируют пользователи.

Поклонники полюбили звезду за ее доброту, они считают ее порядочным и светлым человеком, единственное, что бросает тень на чистый образ артистки, – это ситуация с семьей Константина Меладзе. По слухам, они начали встречается еще тогда, когда знаменитый продюсер был в браке. Официально он развелся со своей женой 2014 г. после 19 лет брака.

Уже на следующий год Меладзе и Брежнева сыграли тайную свадьбу в Италии. Возможно, новой песней Вера Брежнева сознается в своем грехе.