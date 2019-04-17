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"Уроды со злобой и хамством": Гузеева обозлилась на россиян

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Актриса агрессивно ответила всем хейтерам

Лариса Гузеева активно ведет свой Instagram-аккаунт, а в последнее время даже делится личной информацией о здоровье и внешности. Искренность телеведущей оценили не все – комментаторы начали оставлять ей негативные комментарии, ругать за лишний вес и давать советы. Гузеева не выдержала и разразилась гневным постом.

"Те, кто заходят меня поучить, советуют стать "терпилой", потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову – этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту",

– резко ответила звезда всем недоброжелателем.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Критиковать внешность артистки начали особенно активно, когда звезда рассказала о своих попытках похудеть и перекрасилась в блондинку. На все замечания Гузеева старается отвечать саркастично, но подписчики видят в этом только хамство.

На просьбу одной из фанаток рассказать про съемки Лариса резко отреагировала: "а полы вам не помыть?" А когда актрису упрекнули в нелюбви к поклонникам, она высказала свое мнение.

"Я обожаю своих подписчиков и желаю им добра и счастья, а вот уродов со своей злобой и хамством – поганой метлой!"

– написала Гузеева.

Большая часть подписчиков старается поддерживать артистку и защищает ее от недоброжелателей.

"Прямолинейная, смелая и независимая!", "Обожаю за мудрость и остроумие!", "Вы красотка, они просто завидуют, подлюки", "Вы очень крутая. Я Вами восхищаюсь", "Такая женщина, как Вы, не должна ни перед кем объясняться. Вы Королева", "Мне так нравится эта женщина и ее жизненная позиция",

– писали комментаторы. 

Ранее Лариса Гузеева делилась фотографиями с больничной койки – актриса проходила лечение на Южном берегу Крыма. С помощью капельниц и специалистов она поправляла здоровье и боролась с последствиями экстремальной диеты. Звезда всеми силами старается отсрочить старость. 

Не отстает от коллеги и Роза Сябитова: тщательно следит за состоянием своего лица и раздает советы в Instagram. Сваха советует "ленивым и неказистым невестам" выполнять два ее правила красоты: высыпаться и пребывать в хорошем настроении. 

Дарья ПЕТРОВА
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