"Уроды со злобой и хамством": Гузеева обозлилась на россиян

Актриса агрессивно ответила всем хейтерам

Лариса Гузеева активно ведет свой Instagram-аккаунт, а в последнее время даже делится личной информацией о здоровье и внешности. Искренность телеведущей оценили не все – комментаторы начали оставлять ей негативные комментарии, ругать за лишний вес и давать советы. Гузеева не выдержала и разразилась гневным постом.

"Те, кто заходят меня поучить, советуют стать "терпилой", потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову – этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту",

– резко ответила звезда всем недоброжелателем.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 16 Апр 2019 в 8:33 PDT

Критиковать внешность артистки начали особенно активно, когда звезда рассказала о своих попытках похудеть и перекрасилась в блондинку. На все замечания Гузеева старается отвечать саркастично, но подписчики видят в этом только хамство.

На просьбу одной из фанаток рассказать про съемки Лариса резко отреагировала: "а полы вам не помыть?" А когда актрису упрекнули в нелюбви к поклонникам, она высказала свое мнение.

"Я обожаю своих подписчиков и желаю им добра и счастья, а вот уродов со своей злобой и хамством – поганой метлой!"

– написала Гузеева.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 15 Апр 2019 в 10:11 PDT

Большая часть подписчиков старается поддерживать артистку и защищает ее от недоброжелателей.

"Прямолинейная, смелая и независимая!", "Обожаю за мудрость и остроумие!", "Вы красотка, они просто завидуют, подлюки", "Вы очень крутая. Я Вами восхищаюсь", "Такая женщина, как Вы, не должна ни перед кем объясняться. Вы Королева", "Мне так нравится эта женщина и ее жизненная позиция",

– писали комментаторы.

Ранее Лариса Гузеева делилась фотографиями с больничной койки – актриса проходила лечение на Южном берегу Крыма. С помощью капельниц и специалистов она поправляла здоровье и боролась с последствиями экстремальной диеты. Звезда всеми силами старается отсрочить старость.

Не отстает от коллеги и Роза Сябитова: тщательно следит за состоянием своего лица и раздает советы в Instagram. Сваха советует "ленивым и неказистым невестам" выполнять два ее правила красоты: высыпаться и пребывать в хорошем настроении.