"Уроды со злобой и хамством": Гузеева обозлилась на россиян

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Лариса Гузеева активно ведет свой Instagram-аккаунт, а в последнее время даже делится личной информацией о здоровье и внешности. Искренность телеведущей оценили не все – комментаторы начали оставлять ей негативные комментарии, ругать за лишний вес и давать советы. Гузеева не выдержала и разразилась гневным постом.
"Те, кто заходят меня поучить, советуют стать "терпилой", потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову – этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту",
– резко ответила звезда всем недоброжелателем.
Критиковать внешность артистки начали особенно активно, когда звезда рассказала о своих попытках похудеть и перекрасилась в блондинку. На все замечания Гузеева старается отвечать саркастично, но подписчики видят в этом только хамство.
На просьбу одной из фанаток рассказать про съемки Лариса резко отреагировала: "а полы вам не помыть?" А когда актрису упрекнули в нелюбви к поклонникам, она высказала свое мнение.
"Я обожаю своих подписчиков и желаю им добра и счастья, а вот уродов со своей злобой и хамством – поганой метлой!"
– написала Гузеева.
Большая часть подписчиков старается поддерживать артистку и защищает ее от недоброжелателей.
"Прямолинейная, смелая и независимая!", "Обожаю за мудрость и остроумие!", "Вы красотка, они просто завидуют, подлюки", "Вы очень крутая. Я Вами восхищаюсь", "Такая женщина, как Вы, не должна ни перед кем объясняться. Вы Королева", "Мне так нравится эта женщина и ее жизненная позиция",
– писали комментаторы.
Ранее Лариса Гузеева делилась фотографиями с больничной койки – актриса проходила лечение на Южном берегу Крыма. С помощью капельниц и специалистов она поправляла здоровье и боролась с последствиями экстремальной диеты. Звезда всеми силами старается отсрочить старость.
Не отстает от коллеги и Роза Сябитова: тщательно следит за состоянием своего лица и раздает советы в Instagram. Сваха советует "ленивым и неказистым невестам" выполнять два ее правила красоты: высыпаться и пребывать в хорошем настроении.
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