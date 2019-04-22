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"Секс-бомба": Кошкина возбудила обнаженкой

Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Телеведущая разделась до белья

Звезда телевидения Яна кошкина решилась обнажиться в честь своего 29-летия. На смелой фотографии девушка изображена только в кружевном боди, которое обнажает ее пышный бюст. Роскошное тело телеведущей понравилось всем подписчикам, они просят Яну выкладать больше пикантным снимков и желают ей оставаться такой же привлекательной.

"Секси", "Оставайся всегда такой же роскошной", "Секси-шмекси", "Шикарная", "Фигура классс", "Наконец-то обнаженка", "Огненная девушка!", "Необыкновенная", "Секс-бомба",

- восхитились поклонники.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Яна Кошкина окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, уже во время учебы начала сниматься в кино и подрабатывать моделью. После она отправилась покорять Москву, где ее карьера резко пошла в гору.

Рост девушки составляет 174 см, а размер груди достигает 5 размера. Яна Кошкина утверждает, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов – все дело только в спорте.

Утро включило Яну Кошкину в рейтинг самых красивых телеведущих российского телевидения. 

Дарья ПЕТРОВА
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