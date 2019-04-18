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"Посексуальнее Семенович": горячая Каменских надела микроплатье

Настя Каменских. Кадр youtube.com
Певицу похвалили за открытое платье

Настя Каменских порадовала подписчиков в социальных сетях новой соблазнительной фотографией. Крохотное платье звезды открывает декольте и обнажает ноги – подписчики вне себя от восторга из-за прелестей знаменитости. Фанаты считают, что она гораздо сексуальнее многих российских певиц.

"Бомба!", "И как тут не влюбиться", "Богиня", "Посексуальнее Семенович", "Какая тут Седокова", "Как же хороша!", "Горячая красотка", "Просто персик", "Какие ляжки! Хороша Настя!", "Девушка зажигалочка",

– восхитились пользователи.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Сексуальные наряды Каменских надевает не только на выступления или фотосессии – даже в спортивном зале звезда выглядит на все 100, облачаясь в обтягивающий полупрозрачный комбинезон. 

Скриншот instagram.com/kamenskux

Недавно артистка удивила всех своих поклонников, доказав, что может выглядеть горячо даже без обнаженки. Фанаты более скромные снимки оценили – в ее Instagram-аккаунте негативные комментарии стали появляться гораздо реже. А вот под эротичными снимками Насти Каменских в нижнем кружевном белье хейтеры не стеснялись в выражениях. 

Дарья ПЕТРОВА
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