"Горячая, как газель": Каменских показалась в сексуальном образе

Певица показала, что может быть привлекательной без раздевания

Настя Каменских поделилась с подписчиками в социальных сетях новым снимком. Интересно, что артистка на фотографии полностью одета, но по-прежнему выглядит сексуально. Все из-за томного выражения лица и открытых губ – поклонники сексуальность без обнаженки оценили.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 9 Апр 2019 в 11:18 PDT

"В тебе столько огня, что ты секс и без голой попы!! В глазах столько страсти", "Горячая стерва. Обожаю, когда ты такая!", "Эта фотография подчеркнула весь твой магнетизм и мистичность", "Красотка", "Ты красивая сочная, горячая как газель на жаре",

– комментировали пользователи.

Видимо, фанаты Каменских уже привыкли к ее голым снимкам, которые она публикует постоянно. Недавно певица также снялась в эротическом клипе с американским исполнителем – видео получило множество восторженных отзывов от слушателей со всего света.

Дуэтами с иностранными музыкантами девушка стремиться приблизить свою мечту – она давно желает заполучить статуэтку "Грэмми", которой награждают лучших исполнителей.

Поклонники же ожидают от Насти выхода новых песен.

"Хороший голос! Но слова должны быть внятными, очень ждем этого! Ждем новых хитов! Любим Вас!",

- написал подписчик.