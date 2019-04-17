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"Шикарная куколка": Каменских удивила сексуальным фото

Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Певица доказала, что может возбуждать поклонников даже в одежде

Настя Каменских поделилась в социальных сетях томной фотографией. Поклонникам снимок очень понравился, но они были удивлены тем, что звезда одета.

"Бомба", "Сексуальность даже в глазах", "Во взгляде больше секса, чем на фото с голой попой", "Такая сексуальная, красавица", "Шикарная куколка", "Сексуально, горячо, сладко", "Красивая и сексуальная фигурка",

– прокомментировали подписчики.

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фотография оказалась редким постом певицы, под которым совсем нет негативных комментариев. Относительно скромный вид звезды всем пришелся по вкусу.

До этого певицу часто критиковали за снимки в нижнем белье и эротичные видео, где она демонтировала голые ноги и пышную грудь. Тогда по фигуре звезды прошлись хейтеры – они считают, что тело Насти Каменских очень далеко от идеала. 

Дарья ПЕТРОВА
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