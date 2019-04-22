Блистательная телезвезда поразила пикантным фото

Анфиса Чехова продолжает радовать своих поклонников философскими стихами о жизни и любви и при этом ненавязчиво продемонстрировала крепкий тыл, обтянутый голубым бикини.

"Песок обжигает, как ее руки.

И море волнуется, как его сердце.

Закручены оба в одной центрифуге.

Стихийные чувства – куда от них деться?", -

риторически вопрошала прекрасная звезда на своей страничке в Instagram. Фотография, которой был проиллюстрирован сей крик души, запечатлела Анфису на берегу бирюзового моря. Звезда надела платье, гармонировавшее по цвету с морскими волнами, а легкий бриз пикантно поднял его подол, позволил зрителям сполна насладиться волнующей фигурой Чеховой.

Подписчикам снимок очень понравился:

"Ах... какие персики торчат)))) простите, не удержалась)", "да персики что надо", "В этом фото прекрасно всеее!!!", "Мегаклассная!", "Ух какая попка))))", "Подол надо было выше поднять, возраст уже стучит...", "О! Кусок ореха видно", "Данные формы не дано скрыть платьишкам всяким.Великолепна,однозначно!!!", "Попа красивая торчит))", "Платьеце так удачно поднялось".

Впрочем, многим пришлись по душе и стихотворные размышления Чеховой по поводу курортного романа:

"Вы прекрасны! Эти строки нашли отклик в моей душе... ", "Красивые стихи! Правильные мысли и слова!", "Ветер, ветер – ты шалун... Как всегда все замурчательно... И Вы и стих!", "Классный стих", "Очень трогательно", "Прекрасные строчки)".

А кто-то удивился тому, что звезда в последнее время то и дело публикует фотографии с разных курортов:

"Анфиса,вы вообще работаете?Или только отдыхаете?"

Но большинство подписчиков, похоже, готовы все время любоваться прекрасной Анфисой.

"Шикарное фото , роскошная женщина", –

этот комментарий как нельзя лучше выразил суть восторгов по поводу нового образа звезды (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).





