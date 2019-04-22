"Обалденная девица": известная певица устроила эротику в лесу

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Катя Кищук поделилась с подписчиками фотографиями из Франции. Наслаждаясь теплой погодой, она разделась до короткого открытого платья и устроилась прямо на траве. Поклонники восхитились сексуальной позой певицы, изгибами ее тела и аппетитными ногами.
"Какая красивая", "Тигрица", "Секс", "Красотка", "Секси", "Вау", "Хороша", "Горячая", "Можно с тобой прилечь?", "Русалка", "Обалденная девица", "Этой весной ты особенно прекрасна", "Киска",
– восхитились поклонники.
Другие пользователи сравнили Кищук с пасущейся коровой и предупредили о клещах, которые могут поджидать в траве.
"Приют для клещей", "Коровушка", "Как коровушка на лугу", "Аккуратно, за попу клещ укусит", "Козочка на лугу пасется", "А клещи тебя не кусали", "Буренка на лугу",
– предостерегли певицу подписчики.
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