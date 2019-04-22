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"Обалденная девица": известная певица устроила эротику в лесу

Катя Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Бывшая солистка группы "Серебро" показалась в легком наряде

Катя Кищук поделилась с подписчиками фотографиями из Франции. Наслаждаясь теплой погодой, она разделась до короткого открытого платья и устроилась прямо на траве. Поклонники восхитились сексуальной позой певицы, изгибами ее тела и аппетитными ногами.

"Какая красивая", "Тигрица", "Секс", "Красотка", "Секси", "Вау", "Хороша", "Горячая", "Можно с тобой прилечь?", "Русалка", "Обалденная девица", "Этой весной ты особенно прекрасна", "Киска",

– восхитились поклонники.

Публикация от Катя Кищук Aka KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Другие пользователи сравнили Кищук с пасущейся коровой и предупредили о клещах, которые могут поджидать в траве.

"Приют для клещей", "Коровушка", "Как коровушка на лугу", "Аккуратно, за попу клещ укусит", "Козочка на лугу пасется", "А клещи тебя не кусали", "Буренка на лугу",

– предостерегли певицу подписчики.

Ранее "Утро" показало Елену Темникову и Ольгу Серябкину, которые обнажились на камеру. 

Дарья ПЕТРОВА
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