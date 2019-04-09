"Для потрясающего секса": Малышева поделилась эксклюзивными советами

Врач разработала комплекс упражнений, который разнообразит отношения

Телеведущая Елена Малышева просвещает людей не только с экранов телевизоров, но и через социальные сети. В Instagram она поделилась ссылкой на весьма интересную тренировку – ведущая обещает, что "упражнения не просто приведут тело в порядок, но и сделают ваш секс незабываемым".

Малышева советует не забывать про кардио-нагрузки – ими может быть любой вид спорта, при котором учащается дыхание, а сердце бьется быстрее – бег, прыжки, велотренажер. Все они способствуют увеличению притока крови.

"Хороший кровоток повышает эрекцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин",

– утверждается в статье на официальном сайте телеведущей.

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Еще одной рекомендацией стали занятия плаванием – исследователи из Гарварда обнаружили: у большинства пловцов сексуальная жизнь в 60 лет остаётся такой же, как в 40. Возможно, дело в том, что плавание повышает выносливость, гибкость и силу, а также снимает стресс.

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 8 Апр 2019 в 4:28 PDT

Также врачи рекомендует укреплять мышцы пресса – сильный корпус поможет в любой физической активности. Малышева советует регулярно делать "шарнир": отклоняться назад под углом 45 градусов на несколько секунд, а затем возвращаться в вертикальное положение. Благодаря этому упражнению формируется выносливость – сообщает Ura.ru.

Упражнение "лягушка" развивает гибкость, раскрывает бедра и растягивает внутреннюю поверхность бедра. Специалист по ЛФК из Нью-Йорка считает, что "лягушка" также снимает стресс – это главный враг либидо.

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Еще один способ усилить ощущения во время оргазма - регулярно выполнять упражнения Кегеля – они укрепляют мышцы тазового дна. Глубокие мышцы пресса, бедра и ягодиц проработает планка.

Знакомый с детства комплекс кошка-собака расслабит позвоночник и повысит концентрацию – так что в нужный момент на посторонние мысли получится не отвлекаться. Подъем таза наверх тренирует ягодицы и ноги – это повысит выносливость.

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Еще один способ наладить сексуальную жизнь – заниматься вместе. Статистика гласит: пары, которые тренируются вместе, реже распадаются – пишет "Федерал пресс".

Подписчики были шокированы откровенным постом Елены Малышевой.

"Вы пробовали? Опишите)", "Ужас", "Как-то уж очень Елена Васильевна озабочена по этой теме", "Озабоченная", "Ленка, жжёт! Весна!", "Дорогая Елена, никто не может нас так взбодрить как Вы",

– комментируют пользователи.

Ранее Малышева рассказывала о пластических операциях.