Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Для потрясающего секса": Малышева поделилась эксклюзивными советами

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Врач разработала комплекс упражнений, который разнообразит отношения

Телеведущая Елена Малышева просвещает людей не только с экранов телевизоров, но и через социальные сети. В Instagram она поделилась ссылкой на весьма интересную тренировку – ведущая обещает, что "упражнения не просто приведут тело в порядок, но и сделают ваш секс незабываемым".

Малышева советует не забывать про кардио-нагрузки – ими может быть любой вид спорта, при котором учащается дыхание, а сердце бьется быстрее – бег, прыжки, велотренажер. Все они способствуют увеличению притока крови.

"Хороший кровоток повышает эрекцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин",

утверждается в статье на официальном сайте телеведущей.

via GIPHY

Еще одной рекомендацией стали занятия плаванием – исследователи из Гарварда обнаружили: у большинства пловцов сексуальная жизнь в 60 лет остаётся такой же, как в 40. Возможно, дело в том, что плавание повышает выносливость, гибкость и силу, а также снимает стресс.

Также врачи рекомендует укреплять мышцы пресса – сильный корпус поможет в любой физической активности. Малышева советует регулярно делать "шарнир": отклоняться назад под углом 45 градусов на несколько секунд, а затем возвращаться в вертикальное положение. Благодаря этому упражнению формируется выносливость – сообщает Ura.ru.

Упражнение "лягушка" развивает гибкость, раскрывает бедра и растягивает внутреннюю поверхность бедра. Специалист по ЛФК из Нью-Йорка считает, что "лягушка" также снимает стресс – это главный враг либидо.

via GIPHY

Еще один способ усилить ощущения во время оргазма -  регулярно выполнять упражнения Кегеля – они укрепляют мышцы тазового дна. Глубокие мышцы пресса, бедра и ягодиц проработает планка.

Знакомый с детства комплекс кошка-собака расслабит позвоночник и повысит концентрацию – так что в нужный момент на посторонние мысли получится не отвлекаться. Подъем таза наверх тренирует ягодицы и ноги – это повысит выносливость.

via GIPHY

Еще один способ наладить сексуальную жизнь – заниматься вместе. Статистика гласит: пары, которые тренируются вместе, реже распадаются – пишет "Федерал пресс".

Подписчики были шокированы откровенным постом Елены Малышевой.

"Вы пробовали? Опишите)", "Ужас", "Как-то уж очень Елена Васильевна озабочена по этой теме", "Озабоченная", "Ленка, жжёт! Весна!", "Дорогая Елена, никто не может нас так взбодрить как Вы",

– комментируют пользователи. 

Ранее Малышева рассказывала о пластических операциях. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко пойдет на дебаты с Путиным

Глава Незалежной решил окончательно угробить свой рейтинг

"Разве так можно?!": Порошенко уничтожает Зеленского на глазах его матери

Женщине стало плохо от бесконечного вранья про ее сына

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей