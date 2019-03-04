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"Так хочется иметь запасную голову": Малышева опасается страшной болезни

Елена Малышева. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На съемку она принесла макет своей головы

Темой недавнего выпуска передачи о здоровье "Жить здорово" стала болезнь Альцгеймера. Ведущие решили проиллюстрировать важность проблемы, появившись в руках с точными копиями своих голов.

"Разум. Использовать или потерять? Как вы будете стариться? Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете ли вы что-то помнить или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня вышли со своими снесенными головами?" – обратилась к студии Малышева.

Ведущая поделилась со зрителями откровениями о том, что болезнь Альцгеймера может грозить и ей, поэтому она стремится сделать как можно больше дел. Также она надеется, что ученые смогут придумать новое лекарство.

"Так хочется иметь запасную [голову], чтобы на старости лет не забыть тех, кого ты любишь". Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям до того, как, если суждено, я перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать и так далее", – сказала Малышева.

Приглашенным гостем передачи стал сын актрисы Маргариты Тереховой. Именно из-за болезни Альцгеймера она скрылась от публики в 2011 г., а сейчас ей требуется дорогостоящее лечение

Дарья ПЕТРОВА
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