"Я уже колю ботокс": стареющая Малышева мечтает о пластике

Известная телеведущая всеми силами борется с возрастом

На днях Елене Малышевой исполнилось 58 лет, но выглядит она гораздо моложе своих лет. Дело здесь не только в правильном питании и физических нагрузках, телеведущая регулярно посещает косметолога, но готова лечь и под нож хирурга.



В своей программе "Жить здорово" она часто помогает женщинам попрощаться с лишними килограммами, предлагая правильное питание и спорт взамен булочек и телевизора. Делает она это не только из-за беспокойства о здоровье женщин, но и с целью получить прибыль. Малышева запустила свой сервис по доставке готовой еды.

Сама она утверждает, что терпеть не может диеты и часто балует себя пирогами. Однако на экране никаких лишних сантиметров не видно.

Поддерживать лицо в тонусе ей помогает косметолог. Телеведущая призналась Starhit, что уже несколько лет делает инъекции.

"Я уже колю ботокс не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать хорошего грамотного косметолога. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться",

– рассказала Малышева.

Также она честно призналась, что не хочет лечь под нож хирурга, который сможет вернуть ее лицу молодой вид.

"Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами",

– пожаловалась телеведущая.

Елена Малышева считает, что сохранение красоты и молодости – это огромный труд, который требует жертв. Именно жесткая самодисциплина помогает ей сохранять себя в такой хорошей форме. Поклонники считают, что она совсем не изменилась с первого выпуска передачи.

Передачу Малышевой полюбили не только из-за полезных советов, зрителей удивляют, а иногда и вовсе шокируют, яркие выходы ведущих. Например, в одном из выпусков она вышла в студию с макетом собственной головы в руках.