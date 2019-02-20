"Пора что-то делать": у Малышевой показали поющую матку

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Телеведущая Елена Малышева не перестает удивлять своих зрителей экстравагантными сюжетами на тему здоровья. В своей программе она вывела на сцену поющую и танцующую матку – роль женского репродуктивного органа сыграла актриса Светлана Галка.
"Вот такая она милая!" – представила матку телезвезда и тут же наглядно объяснила ее строение.
В комментариях к опубликованному на YouТube ролику интернет-пользователи немедленно предложили отправить подопечную Малышевой на Евровидение. Нашлись и такие, которые пришли в ужас от вокально-танцевального номера на тему женского здоровья: "Программа Жить здорово. Прямая трансляция из психиатрической лечебницы...", "с этим пора что-то делать... это же кошмар", "Дурдом", "с ума сойти, как она согласилась на это", "То яйца, то матка!"
А один из комментаторов предложил: "Раз такая пляска пошла, то пусть уж каждый орган и отдел организма споет!"
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