"Пора что-то делать": у Малышевой показали поющую матку

Исповедь "уникального органа женского организма" потрясла публику

Телеведущая Елена Малышева не перестает удивлять своих зрителей экстравагантными сюжетами на тему здоровья. В своей программе она вывела на сцену поющую и танцующую матку – роль женского репродуктивного органа сыграла актриса Светлана Галка.

"Вот такая она милая!" – представила матку телезвезда и тут же наглядно объяснила ее строение.

В комментариях к опубликованному на YouТube ролику интернет-пользователи немедленно предложили отправить подопечную Малышевой на Евровидение. Нашлись и такие, которые пришли в ужас от вокально-танцевального номера на тему женского здоровья: "Программа Жить здорово. Прямая трансляция из психиатрической лечебницы...﻿", "с этим пора что-то делать... это же кошмар", "Дурдом﻿", "с ума сойти, как она согласилась на это﻿", "То яйца, то матка!﻿"

А один из комментаторов предложил: "Раз такая пляска пошла, то пусть уж каждый орган и отдел организма споет!﻿"