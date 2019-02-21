Малышева показала уникальный орган

Ведущая "Жить здорово" объяснила свой скандальный номер с поющей маткой

После программы, в которой по просьбе Елены Малышевой одна из актрис исполнила песню и танец в необычном костюме – изображающем женский половой орган, разразился скандал. А представители партии "Коммунисты России" вообще потребовали, чтобы звезду убрали с телеэкрана. Она в ответ сказала, что не понимает этих претензий.

"Костюм был прекрасен, роль эту исполнила выдающаяся актриса Светлана Галка. Мы не нарушили ничьего чувства собственного достоинства, а рассказали людям об уникальном органе, божественно прекрасном, в котором растет ребенок... И, честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос: "Как же ты появился на свет?"

– решительно заявила Малышева радиостанции "Говорит Москва".

Программа "Жить здорово!", в которой рассказывалось об устройстве матки, вышла на Первом канале еще в декабре. На днях опубликованное на YouТube видео той программы прокомментировали интернет-пользователи. Одни предложили отправить актрису, исполнившую роль матки, на "Евровидение", а другие пришли в ужас.

В то же время актриса Светлана Галка, исполнившая роль женского органа, согласна и в дальнейшем принимать участие в программе "Жить здорово!" и играть другие роли. Об этом она рассказала URA.RU.

А пресс-служба "Коммунистов России" сообщила, что глава исполкома ЦК партии Сергей Малинкович назвал данный выпуск "пропагандой пошлости" и "абсолютизацией физиологии". У Малышевой нет вкуса и чувства меры, поэтому ее нужно отстранить от эфира, призвал он.

Пока же длится весь этот сыр-бор, сама Елена, ответив на критику, опубликовала в Instagram новое фото, на котором предстала истинной покорительницей сердец. "Это я. Работа Кати Рождественской", – пояснила она.

Некоторые засомневались, Малышева ли это. "Рассмешили... Лицо Софии Ротару", "Не похожа на себя. Больше смахивает на актрису, к стыду своему, не помню фамилии", "Немного на Гурченко похожа", "Если сменить цвет волос, так это София Ротару", "Напоминает Эвелину Хромченко", "На Светлану Разину похоже", "Неузнаваемо", "Без обид, но облик Елены Малышевой не совсем соответствует изображению", "Сильно приукрасила", – написали фолловеры.

Истинные же фанаты телеведущей пришли в восторг и завалили ее комплиментами: "Прекрасный портрет... красивая, ослепительная, похожая", "Очаровательная женщина!!", "Вы красивая, Елена Васильевна, и ухоженная...", "Ну вот! Свершилось! Вы при макияже! И взгляд другой, и образ!", "Красавица невероятная и очень похожа", "Очень интересно", "Классно", "Роковая женщина!"