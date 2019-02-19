Малышевой досталось за обман в собственной клинике

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Клиника Елены Малышевой должна будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей из-за выявленных при проверке нарушений лицензионных требований.
"Привлечь ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" к административной ответственности на основании ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ и наложить на него административный штраф", – сообщается на сайте Московского Арбитражного суда.
В результате проверки столичного Росздравнадзора выяснилось, что у некоторых хирургов клиники пластической хирургии отсутствуют необходимый стаж работы и образование, ряд медицинских изделий не проходил соответствующее техническое обслуживание, отмечает НСН.
Суд подчеркнул, что несоблюдение этих и ряда иных требований – это грубое нарушение, которое может причинить вред жизни и здоровью "неограниченного круга лиц".
Телезвезда уже прокомментировала резонансное решение суда. По словам Малышевой, все нарушения в медцентре уже устранены.
"Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной.... Когда нарушения не угрожают жизни пациентов, накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное", – заявила Елена Васильевна "Газете.Ru".
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