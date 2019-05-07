"Опустилась": Собчак снялась в интимном видео

Телеведущую трогательно заснял избранник

Константин Богомолов выложил в социальные сети видео с девушкой, которую он снимает со спины. Поклонники легко узнали в силуэте и наряде его возлюбленную – Ксению Собчак. По-видимому, пара отправилась в совместное путешествие в теплую страну.

Подписчики не могли не прокомментрировать ролик: многим он показался очень интимным и и романтичным. Они отметили, что чувствуется профессионализм режиссера Богомолова и его чувства к Собчак.

"Все прекрасно", "Вот что значит режиссер", "Красавица", "Завораживает", "Это любовь", "Так нежно", "Впечатляет", "Нереально красиво", "Класс", "Здорово",

– восхитились пользователи.

Некоторые же высказались против союза Ксении и Константина, комментаторы считают, что знаменитую телеведущую достоин кто-то другой. Кто-то, наоборот, предупредил Богомолова об опасности этой любовной связи.

"Опустилась Собчак. Уже не претендует на интересных мужиков", "Собчак – это дно( не связывайтесь вы с ней. Столько женщин интересных вокруг", "Совершенно разные внутри", "Ее антирейтинг теперь и Ваш тоже", "Ребенок маленький с папой, мама с любовником. Высокие отношения!",

– раскритиковали пользователи.

Ранее Утро писало, что Ксения Собчак отдыхает вместе с бывшем супругом Максимом Виторганом.