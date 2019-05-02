Собчак и Виторган скрывают воссоединение

Экс-супруги вместе отдыхают в Испании

Ксения Собчак и Максим Виторган, как и многие их звездные коллеги, отправились на майские праздники в теплые края. Экс-супруги публикуют в Instagram снимки и истории с одинаковыми пейзажами, а главное – с сыном Платоном, что натолкнуло интернет-пользователей на мысль о том, что телеведущая и актер воссоединились ради наследника.

В Сети долгое время ходили слухи о том, что Собчак и Виторган расстались. В конце концов бывшие супруги подтвердили домыслы поклонников, отметив, что останутся любящими родителями для своего сына. Оказалось, что знаменитости действительно смогли сохранить дружеские отношения, несмотря на сплетни о том, что их брак развалился из-за романа Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Так, Собчак опубликовала в Instagram снимок, под которым сообщила, что на неделю ушла в отпуск. А, заодно, выложила в историю фото Платона, сделанное на берегу моря, передает "Комсомольская правда". Позже Виторган поделился с подписчиками сначала трогательным кадром с отпрыском также с видом на море, а после – на лежаке.

Журналистам того же издания стало известно, что бывшие супруги решили отдохнуть на курорте Марабелья в пятизвездочном отеле. Впрочем, ни Собчак, ни Виторган не стали комментировать информацию о том, что якобы отдыхают вместе.