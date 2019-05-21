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"Упс": Виторган точит зуб на Собчак

Ксения Собчак Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актер намекнул, что у телеведущей есть серьезный недостаток

Ксения Собчак предложила своим подписчикам в Instagram порассуждать на тему того, какого человека можно считать злым, а какого – добрым. Медиадива считает, что хороший не в состоянии "умышленно делать плохо другому человеку". На эти слова нашелся неоднозначный ответ у ее бывшего супруга Максима Виторгана.

"Месть не может находиться в зоне доброты,месть в любом виде , в злословии или поступках -всегда проявление зла. А вы как считаете? Может мстительный человек быть добрым?"

– написала Собчак.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Виторган же в комментариях к посту с иронией отметил, что его экс-жена предложила "отличную формулировку", но добавил, что необходимо всегда добавлять слова "я не специально – и можно воротить что угодно".

"Для нас людей, не любящих брать ответственность за свои поступки, ты кладезь", – отметил Виторган.

Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что актер намекнул на то, что телеведущая сделала какой-то нехороший поступок в его сторону и до сих пор не может ее простить. На это обратил внимание и telegram-канал "Только никому".

"Да, так удобно, можно еще добавить "Упсс", "бывшая ваша, исчадие ада, злой гений. Доброта, благородство, порядочность – это не про нее", "У кого-то подгорает", "Максим, оставьте вы это, приезжайте к нам в Израиль, посидим, выпьем, вы мне все расскажете", "Максим, зачем вам эти публичные выпады/подколки/камни в огород в сторону вашей бывшей. Выглядит, как будто ждете поста, хоть строчки, ищете знаки и намеки", – прокомментировали высказывание Виторгана подписчики Собчак.

Экс-супруги решили расстаться после 6 лет совместной жизни. Ходили слухи, что расставание пары произошло из-за того, что Собчак закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым, однако сама телеведущая заявила о том, что брак распался из-за постоянных претензий друг к другу. 

Полина ИВАНОВА
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