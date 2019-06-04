"Бывшая Джигарханяна сняла любовника Собчак

Пианистка засветила режиссера в момент успеха

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в Instagram свежее видео, главным героем которого стал не кто иной, как Константин Богомолов – как давно принято считать, любовник Ксении Собчак.

На записи показана сцена в театре. Там стоят, взявшись за руки, актеры, а в центре – виновник развода "блондинки в шоколаде". Зрители громко аплодируют. Режиссер выходит вперед и низко кланяется. Его примеру следует каждый из труппы.

"Гоголь-центр. "Машина Мюллер", – сообщила бывшая жена Армена Джигарханяна под роликом. И поделилась неожиданным откровением:

"Моя жизнь не станет прежней – и это прекрасно!"

Затем пожелала фанатам "никогда не ограничивать себя каким-либо выбором, любить жизнь во всем ее разнообразии и ничего не бояться, но больше всего – любить себя".

В соцсети с готовностью откликнулись на публикацию Виталины. В горячем обсуждении участвовала и она сама.

"Хороший вкус...", "Виталиночка, благодарю тебя всегда за культурные, полезные публикации",

– отметили поклонники.



Одна дама призналась, что "первые минут 15 – 20 в ступоре была, не ожидала". На что Цымбалюк-Романовская ответила:



"Это нормально. Здесь каждый выбирает свою "волну". Но это про наше время – я это только недавно осознала. И это – правда... а может, времена всегда одинаковые".

Чуть позже она поделилась впечатлением о постановке. "Я не ожидала, но это было очень органично и невероятно актуально. Главное ощущение – актуально. Это – Сегодня", – написала пианистка.

А некая фанатка резко высказалась о любовнике Собчак: "Какой же Богомолов примитив... Я в шоке... у него есть мужская страстность и харизма, как у обычных "львов"! Ему бы быть обычным мужиком, слесарем быть... семья, дети, любовницы, но на большее не тянет".

У самой Виталины жизнь бьет ключом. Она и ее милый друг Прохор Шаляпин почти неразлучны. Они часто бывают в свете и на природе, наслаждаясь обществом друг друга. Хотя певец может невзначай раскрыть интимную тайну одной из своих бывших подруг, возлюбленные регулярно показывают, как у них все прекрасно, удивляют свадебными фото, а иногда об их планах говорят другие.