"Кайф": Шаляпин показал ночные приключения втроем

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Прохор Шаляпин выложил в социальные сети фотографии с романтической прогулки по вечерней Москве. На одном из снимков он стоит в обнимку с Виталиной Цымбалюк-Романовской, кажется, что пара наслаждается романтическим вечером, если бы не одно но: на ночные приключения они отправились втроем с другим мужчиной.
"Ночная прогулка 👌👍",
- подписал галерею Шаляпин.
Поклонники оценили кадры множеством "лайков" и комментариев – им очень нравится творческая пара Прохора и Виталины.
"На лицах свет счастья", "Очень красивые", "Очень приятно на вас смотреть. Глазки сияют у вас. А Виталина, как девочка маленькая, такая прикольная", "Кайф, такие настоящие", "Всегда любуюсь вашей парой",
– пишут подписчики.
Пока влюбленные развлекаются в ночной Москве, инициативная группа составляет коллективное обращение против Цымбалюк-Романовской. Поклонники Армена Джигарханяна хотят добиться того, чтобы дело о мошенничестве поставили на особый контроль.
"Цымбалюк-Романовская, чувствуя свою безнаказанность, продолжает нелестно отзываться о правоохранительных органах России, заявляя в информационном пространстве о своей безапелляционной невиновности. <…> Просим Вас отреагировать на беспокойство и волнение общественности и поставить нас в известность об этапах процесса хода следствия",
– цитируют обращение "Дни.ру".
В МВД обращение пока не прокомментировали.
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