"Кайф": Шаляпин показал ночные приключения втроем

Певец поделился очень личными кадрами

Прохор Шаляпин выложил в социальные сети фотографии с романтической прогулки по вечерней Москве. На одном из снимков он стоит в обнимку с Виталиной Цымбалюк-Романовской, кажется, что пара наслаждается романтическим вечером, если бы не одно но: на ночные приключения они отправились втроем с другим мужчиной.

"Ночная прогулка 👌👍",

- подписал галерею Шаляпин.

Поклонники оценили кадры множеством "лайков" и комментариев – им очень нравится творческая пара Прохора и Виталины.

"На лицах свет счастья", "Очень красивые", "Очень приятно на вас смотреть. Глазки сияют у вас. А Виталина, как девочка маленькая, такая прикольная", "Кайф, такие настоящие", "Всегда любуюсь вашей парой",

– пишут подписчики.

Пока влюбленные развлекаются в ночной Москве, инициативная группа составляет коллективное обращение против Цымбалюк-Романовской. Поклонники Армена Джигарханяна хотят добиться того, чтобы дело о мошенничестве поставили на особый контроль.

"Цымбалюк-Романовская, чувствуя свою безнаказанность, продолжает нелестно отзываться о правоохранительных органах России, заявляя в информационном пространстве о своей безапелляционной невиновности. <…> Просим Вас отреагировать на беспокойство и волнение общественности и поставить нас в известность об этапах процесса хода следствия",

– цитируют обращение "Дни.ру".

В МВД обращение пока не прокомментировали.