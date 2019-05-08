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"Кайф": Шаляпин показал ночные приключения втроем

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/p_shalyapin
Певец поделился очень личными кадрами

Прохор Шаляпин выложил в социальные сети фотографии с романтической прогулки по вечерней Москве. На одном из снимков он стоит в обнимку с Виталиной Цымбалюк-Романовской, кажется, что пара наслаждается романтическим вечером, если бы не одно но: на ночные приключения они отправились втроем с другим мужчиной.

"Ночная прогулка 👌👍",

- подписал галерею Шаляпин.

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Поклонники оценили кадры множеством "лайков" и комментариев – им очень нравится творческая пара Прохора и Виталины.

"На лицах свет счастья", "Очень красивые", "Очень приятно на вас смотреть. Глазки сияют у вас. А Виталина, как девочка маленькая, такая прикольная", "Кайф, такие настоящие", "Всегда любуюсь вашей парой",

– пишут подписчики. 

Пока влюбленные развлекаются в ночной Москве, инициативная группа составляет коллективное обращение против Цымбалюк-Романовской. Поклонники Армена Джигарханяна хотят добиться того, чтобы дело о мошенничестве поставили на особый контроль.

"Цымбалюк-Романовская, чувствуя свою безнаказанность, продолжает нелестно отзываться о правоохранительных органах России, заявляя в информационном пространстве о своей безапелляционной невиновности. <…> Просим Вас отреагировать на беспокойство и волнение общественности и поставить нас в известность об этапах процесса хода следствия",

цитируют обращение "Дни.ру".

В МВД обращение пока не прокомментировали. 

Дарья ПЕТРОВА
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