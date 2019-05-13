Певец и телеведущий бродит в одиночестве

Прохор Шаляпин выложил в соцсети несколько кадров, на которых показан без дамы сердца – Виталины Цымбалюк-Романовской. Поклонникам фотосессия явно пришлась по вкусу.

Артист позировал на фоне зелени в Коломенском. На снимках он показан среди деревьев и молодой травы. Задумчивый, даже немного печальный взгляд певца направлен вдаль.

"Один раз в год сады цветут", – напомнил он строчку известной песни.

Фанаты подхватили настроение молодого человека. Одна дама продолжила: "Весну любви один раз ждут". Многие при этом восхищались и пейзажем, и видом Шаляпина.

"Душа поет в такой красотище...", "Потрясающая атмосфера","Ты прекрасен!!!!! Цветешь как сад, ты супер", "Русская красота и в природе и человеке! Вот она гармония!", "Но ты там самый красивый цветочек", "Моя любимая песня Анны Герман "Сады цветут"! Вы вложили в эту публикацию все мое самое любимое – и фотографии природы, и строчки из песни...", "Прохор, ты очень классный!", "Отличная природа и красавец Прохор",

– хвалили они и благодарили за доставленное удовольствие.

Чуть раньше на неофициальной странице певца было опубликовано и не подписано другое фото. На нем он также в одиночестве, но выглядит не таким грустным, что не укрылось от подписчиков. Некоторые отметили:

"Ой! Проша, глаз-то хитрый. Чего-то задумал?..", "Такой загадочный!🔥🔥🔥 Молодец 👏", "Еще в светлых тонах красивых цветах одежда, клевый паренек", "очень красивый", "Класс! Класс!", "Вот по ком плачет "Евровидение"!", "Супер! Кайфово".

Накануне красавчик лежал в постели с бывшей женой Армена Джигарханяна. И оба при этом выглядели довольными. По виду пианистки было заметно, что она наслаждается компанией милого друга.

Однако в последнее время певца, в отличие от его новой пассии, которая не прочь изобразить интим его компании, все чаще можно увидеть одного. Он интриговал поклонников то фотографией в одежде жениха, то снимком, на котором выглядел серьезным, даже грустным.

Вот и гадают в соцсетях, как же на самом деле складываются отношения Шаляпина с Цымбалюк-Романовской. Одни уже женили их, другие разводили.