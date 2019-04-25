"Поблекший": любовник бывшей Джигарханяна разочаровал россиян

Певец показался в непривычном образе

Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram новое фото. На нем милый друг бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской изображен в черной рубашке и шарфе такого же цвета. Фанаты удивлены и разочарованы.

В кадре красавчик непохож на себя прежнего – он серьезен, а в глазах видна грусть. Под снимком размещены строки из стихотворения некой Тинки Крис "Ночное небо":

"Пусть вечность не смыкает жизни круг, в сердцах рождая добрые желанья, и, глядя в небо, кто-то вспомнит вдруг, что он песчинка в центре мирозданья",

В соцсети по-разному отреагировали на публикацию певца. Одним фото пришлось не по вкусу.

"Уставший человек, поблекший, снял маску, неудовлетворенность жизнью – вот что читается в этом фото, а то веселье, игра", "Бесспорно, Прохор очень красивый! Но этот кадр и обработка его никакие!",

– расстроились они. Другие, напротив, отметили, что на этом кадре Шаляпин естественный и настоящий:



"Серьезность прибавляет лет, и об уме высокий лоб вещает. И каждый день и каждый год Вам красоты и счастья прибавляет. И черной клеветы наветы не опасны, ведь над Шаляпиным они не властны...", "Прохор. Просто совет. Не игнорируйте. Вот с этого фото, пожалуйста, сделайте портрет. На века. Потом они будут всякие, разные – цетные, нафотошопенные, штрихованые, – что мне Вам говоритьв В человек молодой, современный, все знаете. Но такого Вашего фото я не встречала. Это шедевр. До чего все естественное, какие черты лица, то есть правильные. Вот буквально на тебя смотрит красивое, умное лицо бесподобного мужчины. Другое фото уже никогда не будет таким. Повтора не будет. Класс!", "Так хочется добавить, простите. Это фото настоящее, здесь Вы такой. как когда бываете один в своем естественном жизненом состоянии. Не для кого-то, не позируете, не смешите кого-то, без пафоса. Вот Прохор Шаляпин. Это какое-то естество. В этом лице – жизнь без прикрас", "Серьезный".

Самые преданные восхитились. "Бесподобен!", "Очень классный Вы!", "Какая женщина родила такого красавца", – похвалили такие.

Кто-то потребовал: "Прохор! Сделай счастливой Виталину! Она этого заслуживает!" Другой тут же выразил собственное мнение. "С кем счастья? С проходимкой Виталиной!" – ответил он.

Одна дама написала: "Да, в период общения с г-жой Копенкиной вид был порадостнее и посчастливее".

Накануне стало известно, что между Прохором и Виталиной однажды "кошка пробежала". Он сам рассказал о ссоре с пианисткой на психологической почве.

В самом начале их отношений возникла ситуация, в которой ему показалось, что избранница недостаточно его ценит. "Была ситуация, когда показалось, что Виталина меня недостаточно ценит. А я – за взаимное уважение и равноправие. Разозлился", – сообщил артист, пишет StarHit.

Певец не приемлет обмана или предательства, чего со стороны пианистки и не было, а и спустя несколько дней их отношения наладились. Шаляпин и Цымбалюк-Романовская встречаются уже семь месяцев, и в целом роман развивается, отмечает "Пятый канал".

Между тем сама бывшая Джигарханяна предается воспосминаниям. Она выкладывает в соцсети снимки из прошлого. То похвалится знакомством с Аллой Пугачевой, то покажет экс-супруга и нынешнего возлюбленного вместе...