"Больные": треугольник Джигарханяна, его бывшей и Шаляпина шокировал поклонников

Поклонники жалеют экс-супруга киевской пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская выдлжила в Instagram фото из архива, на котором ее нынешний возлюбленный Прохор Шаляпин показан с ее же бывшим мужем – народным артистом Арменом Джигарханяном. Фанаты были поражены и изображением, и словами, которые блондинка поместила рядом.

"Мы с Прохором желаем Армену Борисовичу здоровья и ставим свечи "за здравие" в храмах. Несмотря ни на что",

– сообщила киевская пианистка под снимком. И добавила:

"Ну, а если когда-нибудь выйдет книга/обложка #мужчинывиталины, она будет выглядеть ТАК 👀🤦‍♀️ #моимужчины2016-2019 #добропобеждаетзло #архив#история #любитедругдруга".

Подписчики не остались равнодушными и живо откликнулись на публикацию. Одни не без иронии и сарказма отметили:

"Больные", "Нравится мне ваш треугольник .. Уф, умора", "Ничего себе! У меня взрыв мозга... Как такое фото могло получиться?".

Многгие привычно осыпали златокудрую дамочку лестными комплиментами.

"Виталина! Правильно Вы делаете и делали всегда! Конечно, лет уже немало Джигарханяну и огромный букет болезней, но всегда жалко человека, сколько бы лет ему не было, и хочется простить его за все", "Какая ты мудрая, умная, красивая женщина!", "Вы истинная женщина!. Молитесь за друзей и за врагов, они посылаются нам во благо, отпустите обиды!.. Вы музыкант, сыграйте Армену Борисовичу на рояле прекрасную мелодию, красивая музыка творит чудеса и возрождает к жизни!.. Счастья Вам!..", "Виталина, Вы умничка!", – хвалили они.

Некоторые поделились впечатлением о самом кадре: "Сильно", "Молодцы. Что получилось – тому и быть. Виталиночка Вам удачи и радости", "Супермужчины", "Прошлое и прекрасное настоящее/будущее на одном фото",

Другие обсудили заявление Цымбалюк-Романовской о планах. "Книга? Это здОрово! Материала для нее уже предостаточно!.. Но у Вас еще вся жизнь впереди, что еще судьба подкинет? Она та еще затейница! Удачи!", "Книгу о Вас нужно другую написать и даты не нужны, ну, к примеру, "Как выстоять в этом жестоком мире и не потерять своего достоинства"!" – поддержали Виталину поклонницы.

Остальных волновало самочувствие знаменитого актера. Они спрашивали и желали: "Так с Арменом Джигарханяном все хорошо, он здоров?", "Пусть живет еще триста лет!".

В последнее время о народном артисте поступают не очень хорошие новости. Поговаривают, что он вряд ли вернется к работе в театре в ближайшем будущем, так как его "состояние – как психологическое, так и физическое – никак не дает ему полностью окрепнуть". Да и бывшая жена считает, что его здоровье оставляет желать лучшего. Она уверена, что друзья "укокошили морально" Джигарханяна.

Поклонники любимца миллионов зрителей беспокоятся о нем и не раз задавали вопросы о нем бывшей жене. Накануне она заявила корреспонденту издания "Дни.ру", что, если актер умрет не придет на похороны, так как уже простилась с ним – "в октябре 2017 года".

Не так давно киевская пианистка рассказывала, что до сих пор обижена на народного артиста, который после их расставания якобы вылил на нее столько грязи. И отметила, что брак с артистом был самой большой ее ошибкой: она ухаживала за актером, как за маленьким ребенком, а тот в ответ хотел ее засудить ее и отправить в тюрьму.

Однако киевская пианистка призналась, что жалеет Армена Джигарханяна и сочувствует ему. Любимец публики нездоров, как-то заявила она.

Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин часто бывают на разных светских мероприятиях и показывают окружающим свою любовь. При этом далеко идущих планов не строят и о женитьбе молчат.