"Огонь": Шаляпин показался в трусах

Музыкант уверен, что его успеху завидуют

Прохор Шаляпин считает, что раскрыл причину, по которой многие люди его так не любят. Певец уверен, что все дело в зависти. Сопроводить свои рассуждения музыкант решил фотографией с отдыха, где он изображен в коротких шортах, похожих на трусы, демонстрируя спортивные ноги, и с фирменной голливудской улыбкой.

"Успех – это когда тебя даже не знают, но уже ненавидят",

– считает звезда.

Верные поклонники артиста поддерживают музыканта: засыпают его комплиментам и призывают не обращать внимание на завистников.

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official) 23 Апр 2019 в 1:00 PDT

"Просто ненавидят от зависти", "Если ненавидят, то значит человек на правильном пути", "Правильно", "Огонь", "Класс",

– пишут подписчики.

Вчера Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалык-Романовская развеяли все слухи об их расставании. Влюбленная пара опубликовала нежную совместную фотографию, которая вызвала у поклонников союза бурные эмоции.

После того как певец отдыхал в бане без пианистки и расхваливал девушек с телевидения, казалось, что любовь с Цымбалюк закончилась, тем более, что сама она проводила время со стилистом. Но новый снимок доказывает, что пара просто предпочитать отдыхать порознь, но на отношениях Шаляпина и Цымбалюк-Романовской это не сказывается.