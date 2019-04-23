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"Огонь": Шаляпин показался в трусах

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант уверен, что его успеху завидуют

Прохор Шаляпин считает, что раскрыл причину, по которой многие люди его так не любят. Певец уверен, что все дело в зависти. Сопроводить свои рассуждения музыкант решил фотографией с отдыха, где он изображен в коротких шортах, похожих на трусы, демонстрируя спортивные ноги, и с фирменной голливудской улыбкой.

"Успех – это когда тебя даже не знают, но уже ненавидят",

– считает звезда.

Верные поклонники артиста поддерживают музыканта: засыпают его комплиментам и призывают не обращать внимание на завистников.

"Просто ненавидят от зависти", "Если ненавидят, то значит человек на правильном пути", "Правильно", "Огонь", "Класс",

– пишут подписчики.

Вчера Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалык-Романовская развеяли все слухи об их расставании. Влюбленная пара опубликовала нежную совместную фотографию, которая вызвала у поклонников союза бурные эмоции.

После того как певец отдыхал в бане без пианистки и расхваливал девушек с телевидения, казалось, что любовь с Цымбалюк закончилась, тем более, что сама она проводила время со стилистом. Но новый снимок доказывает, что пара просто предпочитать отдыхать порознь, но на отношениях Шаляпина и Цымбалюк-Романовской это не сказывается.

Дарья ПЕТРОВА
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