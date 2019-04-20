С девушками и голышом в бане: любовник Цымбалюк-Романовской наслаждается свободой

На фоне слухов о разладе Прохора и Виталины в Сети появилось пикантное фото

Шаляпин вовсю веселится без возлюбленной.

Оставивший Цымбалюк-Романовскую в одиночестве артист не теряет времени зря. Судя по последним публикациям в его Instagram, он наслаждается жизнью. На фото по-прежнему нет его второй половинки, что только укрепило подозрения поклонников о возможном расставании парочки.

На одном из снимков Шаляпин снялся с коллегами-телевизионщиками. Причем среди них преобладают хорошенькие девушки, с которым Прохор позировал в обнимку. Часть подписчиков, видимо, решила, что отношения с Виталиной – пройденный этап, и принялась засыпать комплиментами красавиц. Некоторые посоветовали певцу задуматься о женитьбе и отметили, что одна из девушек подходит ему больше, чем бывшая Джигарханяна (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Эта девушка больше подходит Прохору", "Прохор,почему бы тебе не воссоединиться с девушкой без предисторий,например,с тобой рядышком какое солнышко стоит", "Какая красивая девушка ,вот бы вам такую !" "Красивая Парочка", "Вы очень похожи с девушкой и очень подходите ! Рассмотрите Ее как вариант для женитьбы )",

– написали они.

Заинтриговал поклонников Шаляпина и другой снимок. Прохор показал, как проводит выходные.

"Happy weekend", – подписал он кадр, где сидит в бане в одних трусах и довольно улыбается. Кто составил компанию красавцу, остается загадкой.

Некоторые подписчики тут же обратили внимание, что Виталины на фото нет и отметили, что подобный отдых – то что нужно для двоих. Другие отметили, что Прохор в отличной форме.

"Виталины не хватает!! Так отдыхать нужно вдвоем!!", "красавец", "очень красивый",

– высказались комментаторы.