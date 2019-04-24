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"Две параллельные жизни": бывшая снялась с Джигарханяном

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Кмевская пианистка вспомнила семейную жизнь

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в Instagram еще два фото из прошлого. На одном из них она изображена с экс-супругом Арменом Джигарханяном и Аллой Пугачевой, на другом показан ее нынешний выозлюбленный Прохор Шаляпин с бизнесвумен Леной Лениной и Флиппом Киркоровым. Фанатов заинтересвало, что бы это значило.

Под кадрами пианистка разместила слова известной советской песни, заменив одно слово: "Это наша с тобой страна. Это наша с тобой биография!".

В соцсети живо откликнулись на публикацию бывшей жены народного артиста. 

"Это как две параллельные жизни из прошлого", "Великолепны! Простецки здорово!", "Пускай у всех людей на фотографии все будет хорошо в жизни и Дай Бог им здоровья!", "Люблю старые фотографии, какая-то ностальгия наступает!", "Время быстротечно!", "Ирония в том, что все они сейчас не вместе, а Виталина с Прохором вместе... и это замечательно", "Ну этот старый не смотрится рядом с вами Виталина вообще никак, а Вы красотка", "Какая– то ирония есть в этих сопоставлениях...", "Никакой иронии. Обычный человеческий расчет",

– поделились некоторые впечатлениями, пожеланиями и размышлениями. 

Цымбалюк-Романовская активно участвовала в обсуждении. На вопрос некой дамы "Виталина, общались вживую с АБ? Какая она?" она ответила: "Фантастическая! Больше не встречала женщин с такой энергетикой".

"Дааа.. Из песни слов не выкинешь!" – выразила мнение другая поклонница. Пианистка с нею согласилась.

Кто-то поинтересовался, "к чему это фото". Виталина пояснила: "Просто так... какая жизнь – такие фото". И только вопросы "Вы счастливы в настоящее время? Прохор искренне относится к Вам? Или опять игра?" остались без ответа бывшей Джигарханяна.

Накануне Виталина также выложила на своей странице снимок из прошлой жизни. Там были показаны ее экс-супруг и нынешний возлюбленный. Фанаты реагировали бурно и разошлись во мнениях.

Ранее киевская пианистка делилась обидой на народного артиста за то, что он , по ее словам, вылил на нее столько грязи. Дамочка называла свой брак самой большой ошибкой в своей жизни, однако призналась, что жалеет Армена Джигарханяна и сочувствует ему, ведь он болен.

А с Прохором Шаляпиным Цымбалюк-Романовская весело проводит время – они бывают на светских мероприятиях и изо всех сил демонстрируют окружающим пылкие чувства, но о женитьбе пока не думают.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
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