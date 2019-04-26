Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Осквернила": Цымбалюк-Романовскую разнесли за молитву

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya/
В Сети не поверили в искренность скорби пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram свежее видео. На нем она и ее возлюбленный Прохор Шаляпин показаны в церкви, что вызвало бурную реакцию подписчиков, некоторые из них буквально взбесились.

Блондинка пояснила, где был сделан ролик. "Это видео не вошло вчера в "Прямой эфир". Оно было снято в прекрасном храме в Волгограде во время нашей поездки с Шаляпиным на прощание с папой Прохора", – сообщила она.   

.

Однако кроткая молитва златокудрой феи в модном платье с шелковым платком на голове, ее скорбный взгляд на иконы и то, как крестилась дамочка, многим показались притворством. Злопыхатели разнесли ее в пух и прах: 

"Осквернила храм!", "Обобрала старика и теперь грехи замаливает!", "В Киеве будешь по храмам ходить, а у нас тебе разве что в Бутырке будут рады".

Зато преданные фанаты отметили, какой и женственной и сексуальной выглядит бывшая жена Армена Джигарханяна в ролике. "Мило очень", "Прекрасная", – написали они и даже сравнили пианистку с одной из святых.

Также поклонники выразили Шаляпину соболезнования и поддержали его с дамой сердца: "Будьте опорой друг другу", "Вы умные, красивые, талантливые.... Силы духа вам!", "Берегите себя и своих близких... родственники – это самое главное", "Хорошие вы", "Виталиночка, Прохор, держитесь!".

Вспомнили и скандальную программу, которую показали накануне вечером. Многим пришлось не по вкусу то, что происходило в студии "Прямого эфира", а также как вел себя Андрей Малахов и кое-кто из гостей. А Цымбалюк-Романовскую и ее возлюбленного жалели и поражались их терпению.

"Эксперты( большинство) были пациентами палаты 6", "Не ходите на грязные шоу. Вы прекрасная пара. Маме вашей здоровья и терпения. Я вообще не понимаю, зачем надо вытаскивать на обсуждение похороны. Об умершем говорят или хорошее или ничего. Позор Малахову. Надоел", "Дорогие наши Виталина и Прохор! Поддерживаю тех, кто призывает вас не ходить больше на скандальные "шоу". Или же подробно оговаривать темы и направления обсуждения. Поражаюсь вашей выдержкой. Не ходите к Малахову, лишите его дохода!!!! А то он совсем охамел...",  "Малахов делает передачи все хуже и хуже – с "душком", противно смотреть, но вы достойно это выдержали",

– прокомментировали интернет-пользователи.

Накануне певцу здорово досталось после передачи. Как выяснилось у Шаляпина умер отец Андрей Захаренков, который сначала был в местах не столь отдаленных, а доживал в психиатрической клинике, где артист в с дамой сердца как-то навещали его. В гостях у Малахова Шаляпин признался, что, услышав известие о смерти родителя, не ощутил никакого сожаления. Это вызвало шок не только у гостей студии.

Что касается Цымбалюк-Романовской, то, как известно, она нередко бывает в церкви. Там пианистка просит у бога здоровья друзьям и врагам. Даже о бывшем муже, который ее так обидел, что она перестала его уважать, но продолжает  жалеть, молится о нем постоянно и ставит свечи за его здравие. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

На Украине нашли способ насолить России

План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей