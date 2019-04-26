"Осквернила": Цымбалюк-Романовскую разнесли за молитву

В Сети не поверили в искренность скорби пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила в Instagram свежее видео. На нем она и ее возлюбленный Прохор Шаляпин показаны в церкви, что вызвало бурную реакцию подписчиков, некоторые из них буквально взбесились.

Блондинка пояснила, где был сделан ролик. "Это видео не вошло вчера в "Прямой эфир". Оно было снято в прекрасном храме в Волгограде во время нашей поездки с Шаляпиным на прощание с папой Прохора", – сообщила она.



Однако кроткая молитва златокудрой феи в модном платье с шелковым платком на голове, ее скорбный взгляд на иконы и то, как крестилась дамочка, многим показались притворством. Злопыхатели разнесли ее в пух и прах:

"Осквернила храм!", "Обобрала старика и теперь грехи замаливает!", "В Киеве будешь по храмам ходить, а у нас тебе разве что в Бутырке будут рады".

Зато преданные фанаты отметили, какой и женственной и сексуальной выглядит бывшая жена Армена Джигарханяна в ролике. "Мило очень", "Прекрасная", – написали они и даже сравнили пианистку с одной из святых.



Также поклонники выразили Шаляпину соболезнования и поддержали его с дамой сердца: "Будьте опорой друг другу", "Вы умные, красивые, талантливые.... Силы духа вам!", "Берегите себя и своих близких... родственники – это самое главное", "Хорошие вы", "Виталиночка, Прохор, держитесь!".

Вспомнили и скандальную программу, которую показали накануне вечером. Многим пришлось не по вкусу то, что происходило в студии "Прямого эфира", а также как вел себя Андрей Малахов и кое-кто из гостей. А Цымбалюк-Романовскую и ее возлюбленного жалели и поражались их терпению.

"Эксперты( большинство) были пациентами палаты 6", "Не ходите на грязные шоу. Вы прекрасная пара. Маме вашей здоровья и терпения. Я вообще не понимаю, зачем надо вытаскивать на обсуждение похороны. Об умершем говорят или хорошее или ничего. Позор Малахову. Надоел", "Дорогие наши Виталина и Прохор! Поддерживаю тех, кто призывает вас не ходить больше на скандальные "шоу". Или же подробно оговаривать темы и направления обсуждения. Поражаюсь вашей выдержкой. Не ходите к Малахову, лишите его дохода!!!! А то он совсем охамел...", "Малахов делает передачи все хуже и хуже – с "душком", противно смотреть, но вы достойно это выдержали",

– прокомментировали интернет-пользователи.

Накануне певцу здорово досталось после передачи. Как выяснилось у Шаляпина умер отец Андрей Захаренков, который сначала был в местах не столь отдаленных, а доживал в психиатрической клинике, где артист в с дамой сердца как-то навещали его. В гостях у Малахова Шаляпин признался, что, услышав известие о смерти родителя, не ощутил никакого сожаления. Это вызвало шок не только у гостей студии.

Что касается Цымбалюк-Романовской, то, как известно, она нередко бывает в церкви. Там пианистка просит у бога здоровья друзьям и врагам. Даже о бывшем муже, который ее так обидел, что она перестала его уважать, но продолжает жалеть, молится о нем постоянно и ставит свечи за его здравие.

