Доживал последние дни в психушке: Шаляпин скрыл смерть отца

Любовник Цымбалюк-Романовской похоронил родителя тайно

Прохор пришел к Андрею Малахову и пустился в откровения о тяжелом детстве.

Как выяснилось, у Шаляпина случилось горе – умер отец, Андрей Захаренков, который сначала был в местах принудительного содержания, а доживал свой век в психиатрической клинике. Однако распространяться о личной трагедии он не стал – организовал тайные похороны. Услышав известие о смерти родителя, Прохор, как признался он сам, не ощутил никакого сожаления.

На съемках "Прямого эфира" Шаляпин рассказал, что никогда не любил отца. Чувства эти, по его словам, были взаимны. Друг бывшей Джигарханяна раскрыл ужасные подробности своего детства. Он заявил, что отец превратил его жизнь в ад.

"Ни единого доброго воспоминания. С самого детства это террор и издевательства", – поделился он, добавив, что намеревался до 40 дней держать случившееся в тайне. И действительно, Шаляпин не подавал виду, публикуя жизнерадостные фото с Виталиной в соцсетях. Судя по всему, он и вправду не слишком грустил об отце.

Елена Колесникова, мать Прохора, подтвердила слова певца, вспомнив, как муж избивал ее и даже хотел отравить газом.

В Сети развернулась бурная дискуссия. Часть пользователей обрушилась с критикой на Шаляпина, заявив, что он пиарится на трагедии. Другие грубо отметили, что россиянам наплевать на Прохора и его жизнь. Досталось и Андрею Малахову (орфография и пунктуация сохранены).

"О боже, прямой эфир – умер отец ФШ, неужели так интересно? Был интерес, когда они с Ларисой Капёнкиной давали жару, а с Цымбалюк уже не то", "А что надо было устроить шоу на смерти отца? малахов это у вас нет ничего святого.на любом горе делаете шоу ради денег", "Малахов, Шаляпин.. ОСТАНОВИТЕСЬ", "Да не нужен нам Прохар вместе с его пасиями, ну в правду достали уже", "Хайпить на смерти отца? это ж надо кем быть то?"

– негодуют зрители.