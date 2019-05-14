"Зацвела и помолодела": бывшая Джигарханяна начала новую жизнь

Пианистка снова восхитила фанатов

Под кадром, размещенным в соцсети, Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила о записи новой песни. Подписчикам ее страницы снимок и новость очень понравились.

На фото блондинка показана сидящей за пультом в студии звукозаписи, а рядом, обняв ее за плечо, стоит близкий друг – певец Прохор Шаляпин. Оба, похоже, остались довольны, что заметно по радостным улыбкам на их лицах.

Работа над автобиографической, как отметила Виталина, песней для концерта "Люди с экрана" завершена. Услышать ее смогут те, кто 25 мая придет в московский Дом кино 25 мая на выступление пианистки.

Фанаты замерли в приятном ожидании. Они пожелали паре "успехов в творчестве и небесной помощи" и отметили перемены, случившиеся с блондинкой.

"Классные", "Наконец-то, новая жизнь, новая любовь, новые открытия и достижения", "Молодцы, с Прохором Виталина зацвела и помолодела!" "Как все, буду ждать песню. Вы молодцы. Вы все в репертуаре. Дерзайте. У вас, очень интересная, насыщеная жизнь", "Вы восхитительны", "Прекрасная пара! Вы всегда улыбаетесь, сгусток положительной энергии", "Как хорошо, что вы вместе", "Такие стильные вы, хочется смотреть! Творите, творите и творите, ждем", "Приятно глазу, счастья".

– щедро похвалили они аартистов:

Цымбалюк-Романовская активно переписывается с фанатами. В этот раз она тоже не осталась в стороне и на вопросы "Как вам удается быть такой стройной и хрупкой? Генетика или еще что-то?" ответила: "Еще что-то называется "нервы".

Судя по снимкам в соцсети, Виталина счастлива рядом с Прохором. Они то клубничку показывают, то интим под деревом, да и работают вместе. Поженятся ли артисты, еще не известно. Может, им и без штампа в паспорте хорошо вдвоем, но фанаты пары верят, что дело идет к свадьбе, и она не за горами.

Вот и Шаляпин неспроста прикупает в дом нужные вещи. Певец выложил в Instagram свежее видео, на котором засветил постельную сцену с дамой сердца.

"Друзья, как же это прекрасно, когда, наконец-то, начинаешь высыпаться! Даже после ночных прогулок по Москве на утро чувствуем себя шикарно", – признался он под роликом.

Поклонники восхитились: "Оооох! Какие вы заводные!", "Милые-примилые", "Смотреть на вас приятно, вы такие смешные", "Хохотушки молодцы!".

Ранее стало известно, что концерт Цымбалюк-Романовской в храме Христа Спасителя пришлось отменить из-за плохой продажи билетов. Но бывшая жена актера Армена Джигарханяна не отчаялась. Она решила выступить на меньшей площадке, которой и станет Дом кино...

