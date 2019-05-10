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"Невыносимо": весть о смерти потрясла Цымбалюк-Романовскую

Фото: www.globallookpress.com
Утрата подкосила бывшую Джигарханяна

Виталина поделилась горем с поклонниками.

Цымбалюк-Романовская эмоционально отреагировала на смерть известного журналиста Сергея Доренко. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался 9 мая. Бывшая супруга Армена Джигарханяна разместила в своем Instagram скорбный пост.

"Как редко рождаются люди, которые могут влиять на мышление нескольких поколений. И как невыносимо осознавать, что больше никогда... Сергей Доренко", – написала она под фото Доренко.

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Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Подписчики поддержали Цымбалюк-Романовскую, назвав случившееся огромной потерей (орфография и пунктуация сохранены).

"Его так было интересно слушать. Всегда такая свежая энергия у него. Настолько глубоко образованный человек. Очень жаль, очень. Царствие небесное!" "Я плачу ,всегда слушала,смотрела и слышала...." "Огромная потеря... Так неожиданно....смелый был человек! Очень образованный!!!! Большая потеря для думующих людей!!!!" ",

– написали они.

Журналист ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стала плохо. Его увезли на "скорой". Врачи больше часа боролись за его жизнь, но спасти Доренко не удалось. Он умер, не приходя в сознание, отмечает РЕН ТВ. Ему было 59 лет. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Похоронят Сергея Доренко на Троекуровском кладбище. Об этом РИА Новости сообщил один из его соратников.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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