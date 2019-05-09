СМИ: умер журналист Сергей Доренко

Главный редактор "Говорит Москва" попал в страшное ДТП

Российские СМИ сообщили о том, что Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Он попал в аварию на своем мотоцикле 9 мая в Москве.

По предварительной информации, Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле, после чего он пережил клиническую смерть, но спасти его не удалось. Источник РИА Новостей рассказал, что смерть произошла из-за естественных причин, несмотря на ДТП. Telegram-канал "Говорит Москва" также сообщил эту трагичную новость.



Информацию о смерти Доренко сообщил telegram-канал Mash. Как стало известно телеканалу РЕН ТВ, медики пытались спасти жизнь Доренко в течение часа и 20 минут. Информацию о гибели журналиста подтвердил источник агентству ТАСС.

Сергей Доренко был главным редактором "Говорит Москва" с 2014-го. Он также работал на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.