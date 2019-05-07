"Цветущие любовью": Цымбалюк-Романовская устроила интим под деревом

Киевская пианистка соединилась с милым другом

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в соцсети два фото. На одном она позирует, окруженная ветвями черемухи, в тесных объятиях Прохора Шаляпина, у обоих на губах улыбки; на другом – одна, но тоже веселая и в цветах. Поклонники остались довольны.

"Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни",

– призвала бывшая жена Армена Джигарханяна под кадрами, сделанными, как она сама дала понять, в Коломенском.

Чуть позже общее изображение появилось и на странице певца. Только он никак не прокомментировал это.

Фанатам снимки понравились. Они активно откликнулись. Многие, отметив, что совместный кадр "замечательный, такой светлый", и то, как "стильно и красиво" выглядит парочка, восхищались:

"Цветущие любовью...", "Как вы подходите друг другу... Очень гармоничная пара", "Классные", "Супер! Вы отличная пара просто!", "Божественно красиво".

Им желали "счастья и огромной любви". Несмотря на то что любовников не раз видели порознь, и певца, как-то даже показавшего клубничку с другой, даже спросили, "реально" ли они вместе, и им пророчили скорое расставание навсегда, большинство фанатов считают, что Виталина и Прохор должны вот-вот пожениться и недавно в наряде артиста увидели знак.

Лишь некто, скрывший имя под цифрами 20.03.64, напомнил пианистке минувшую неудачную семейную жизнь. "Как там Армен? – спросил он и тут же упрекнул: – забыла уже его... а так плакала в эфире".

И такое было не первый раз. До этого у Виталины также интересовались состоянием экс-супруга. Она и сама подтверждала, что не забыла прошлого.

Ранее Цымбалюк-Романовская выложила совместный кадр с Джигарханяном в компании Аллы Пугачевой. До того опубликовала снимок, на котором ее бывший муж показан с нынешним возлюбленным, что сильно удивило подписчиков.