Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Цветущие любовью": Цымбалюк-Романовская устроила интим под деревом

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Киевская пианистка соединилась с милым другом

Виталина Цымбалюк-Романовская разместила в соцсети два фото. На одном она позирует, окруженная ветвями черемухи, в тесных объятиях Прохора Шаляпина, у обоих на губах улыбки; на другом – одна, но тоже веселая и в цветах. Поклонники остались довольны.

"Берегите себя и цените каждое радостное мгновение жизни",

– призвала бывшая жена Армена Джигарханяна под кадрами, сделанными, как она сама дала понять, в Коломенском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

Чуть позже общее изображение появилось и на странице певца. Только он никак не прокомментировал это.

Фанатам снимки понравились. Они активно откликнулись. Многие, отметив, что совместный кадр "замечательный, такой светлый", и то, как "стильно и красиво" выглядит парочка, восхищались:

"Цветущие любовью...", "Как вы подходите друг другу... Очень гармоничная пара", "Классные", "Супер! Вы отличная пара просто!", "Божественно красиво".

Им желали "счастья и огромной любви". Несмотря на то что любовников не раз видели порознь, и певца, как-то даже показавшего клубничку с другой, даже спросили, "реально" ли они вместе,  и им пророчили скорое расставание навсегда, большинство фанатов считают, что Виталина и Прохор должны вот-вот пожениться и недавно в наряде артиста увидели знак.

Лишь некто, скрывший имя под цифрами 20.03.64, напомнил пианистке минувшую неудачную семейную жизнь. "Как там Армен? – спросил он и тут же упрекнул: – забыла уже его... а так плакала в эфире".

И такое было не первый раз. До этого у Виталины также интересовались состоянием экс-супруга. Она и сама подтверждала, что не забыла прошлого.

Ранее Цымбалюк-Романовская выложила совместный кадр с Джигарханяном в компании Аллы Пугачевой. До того опубликовала снимок, на котором ее бывший муж показан с нынешним возлюбленным, что сильно удивило подписчиков. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Названа приоритетная версия крушения SSJ100

Основную роль в катастрофе мог сыграть человеческий фактор

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей